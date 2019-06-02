Овнов ждет увеличение доходов! Читай гороскоп на 2 июня

Есть шанс добиться неплохих результатов в работе. Возможно улучшение финансового положение, не исключено и некоторое продвижение по службе. Однако сейчас не время заключать крупные сделки, брать на себя обязательства и давать обещания. Осторожность, даже чрезмерная, поможет избежать многих проблем, а вот легкомыслие будет иметь печальные последствия. Руководители получат возможность правильно оценить подчиненных, поощрить тех, кто этого заслуживает. Рядовым сотрудникам соит обратить внимание на отношения с коллегами и, по возможности, избегать ссор.
Нежелательно в корне менять свою личную жизнь. Сегодня ситуация не слишком благоприятна с точки зрения романтических отношений, но это вовсе не значит, что нужно немедленно разрушить их до основания. Советуйтесь с близкими, интересуйтесь их делами, не жалейте времени на посещение далеко живущих родственников – общение с ними будет приятным и полезным для вас, пишет Дворец.
Овен
Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Вероятно увеличение доходов, благодаря которому удастся решить некоторые проблемы, беспокоившие вас в последнее время. Наиболее амбициозные Овны могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей.
Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста. Впрочем, озвучивать свои подозрения не стоит, вы рискуете обидеть человека, которому действительно небезразличны. Вечер лучше провести дома, вам пойдет на пользу спокойный отдых.
Телец
У Тельцов не будет поводов жаловаться на жизнь: сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. Вы привлекаете людей, чья поддержка дорогого стоит, и без труда завоевываете предложение самых влиятельных особ. Не стоит придавать большого значения тем мелким препятствиям, которые все же возникнут у вас на пути – их преодоление покажется всего лишь увлекательной игрой.
В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания, близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения. Воспользуйтесь возможностью хорошо отдохнуть: вдалеке от суеты и спешки вас ждут приятные эмоции.
Близнецы
Близнецы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. Этот день будет легким для тех, кто творчески относится к решению любых проблем, проявляет изобретательность даже в повседневных делах. Стоит уделить внимание отношениям в семье, провести побольше времени с родственниками. Возможно получение известий от знакомых, которые живут далеко.
В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть, поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий, сглаживать острые углы – это избавит вас от неприятных переживаний как сегодня, так и в ближайшем будущем.
Рак
Прекрасный день для решения любых вопросов, касающихся имущества. Для того, чтобы получить желаемое, некоторым Ракам придется преодолеть большое расстояние, но путешествие будет очень приятным и позволит узнать много нового. День будет насыщен событиями и может потребовать перемены ранее составленных планов, однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку обстоятельства сложатся благоприятным для вас образом.
Вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться. Тем, кто делает покупки, удастся сэкономить и приобрести поистине замечательные вещи. Личные отношения развиваются гладко, вам не придется прилагать усилий, чтобы избежать конфликтов, даже если поводы для ссор возникнут.
Лев
Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Вы действуете обдуманно и точно, с хладнокровием, которому можно позавидовать, но порой слишком мало внимания уделяете своим эмоциям, недооцениваете подсказки интуиции. Помните, что у вас, как и у окружающих людей, есть чувства, с которыми нужно считаться.
Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах; вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем, можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей. Скучать не придется, поскольку к любому занятию вы подходите творчески.
Дева
Будьте осторожнее в поездах – возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен, появляется возможность завершить ранее начатые дела, а также расставить акценты в важных для вас личных отношениях. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.
Очень полезны занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, командные игры. Родственники поделятся с вами приятными новостями. Напомнят о себе старые друзья, люди, по которым вы успели соскучиться.
Весы
Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Те, кто привык все планировать заранее, смогут действовать в соответствии с продуманным графиком, любители принимать решение в последнюю минуту так, скорее всего, ничего и не сделают и проведут этот день весьма бестолково, хоть и приятно. Можно делать покупки, но не стоит долго бродить по магазинам – вы рискуете обзавестись массой ненужных вещей.
Этот день подходит и для общения, но тут от вас потребуется разборчивость. Старайтесь самостоятельно выбирать себе собеседников и компаньонов, не ожидая, пока инициативу проявит кто-то другой. Подобная тактика уместна и в романтических отношениях, и в семейных; не позволяйте кому-то другому принимать решения за вас.
Скорпион
Осторожнее с обещаниями – сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. Не стоит также браться за слишком утомительные дела, заниматься решением трудных задач. Перед вами открываются практически неограниченные возможности для самосовершенствования, покорения новых вершин. Творческие успехи будут весьма значительными.
В личных делах осмотрительность нужна едва ли не больше, чем в профессиональных. Удачными обещают быть новые знакомства, однако не стоит искать потенциальных друзей, партнеров или возлюбленных в заведениях, имеющих сомнительную репутацию. Прислушивайтесь к советам родственников: их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.
Стрелец
Не торопитесь принимать предложения, исходящие от малознакомых людей, даже если идеи кажутся вам чрезвычайно заманчивыми и перспективными. Сегодня найдется немало особ, желающих нажиться на вашей доверчивости и любви ко всему необычному, экзотическому и прекрасному. Между тем, хороший вкус в этот день не так полезен, как деловая хватка и умение настоять на своем.
В семье воцарится гармония благодаря вашему умению сглаживать конфликты, не превращать разногласия в скандалы. Любимому человеку вы подадите прекрасный пример достойного поведения в непростой ситуации, что будет способствовать укреплению ваших отношений.
Козерог
День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. Встречи с родственниками будут дарить радость и хорошее настроение; очень благотворное влияние на вас окажет общение с детьми. Влюбленные преисполнены благих намерений, но склонны действовать излишне решительно; проявляйте инициативу в разумных пределах и не гонитесь за острыми ощущениями.
На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей, воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезны активный отдых и занятия спортом, физический труд на свежем воздухе не покажется утомительным.
Водолей
Водолеям нужно приложить немало усилий, чтобы достичь взаимопонимания с родственниками. Особенно трудно придется тем, кто занят решением бытовых проблем, принимает решения о покупках и капиталовложениях. Здравая оценка своих финансовых возможностей избавит вас от неоправданных расходов и необдуманных покупок. Верная постановка целей позволит добиться успеха в работе и найти новых партнеров.
Общение с друзьями порадует. Благодаря запланированным ранее встречам вы сможете завязать новые знакомства, причем велика вероятность, что отношения будут развиваться в романтическом русле. Влюбленным Водолеям нужно быть внимательнее к своему избраннику, постараться больше времени проводить вместе с ним.
Рыбы
Трудно найти лучший день для общения. Чем больше встреч Рыбы запланируют на сегодня, тем больше удовольствия получат. Представители этого знака на удивление непоседливы, настроены весело, игриво и легкомысленно. Естественно, это повышает их привлекательность в глазах представителей противоположного пола, так что вероятность новых знакомств, которые могут иметь романтическое продолжение, очень высока.
Веселитесь – звезды создали для этого все необходимые условия. Можно отправиться на природу или остаться в городе: везде вы найдете, чем заняться и как провести время, чтобы получить удовольствие.