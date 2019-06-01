В смысле, «медовый месяц»? Ивлеева намекнула на свадьбу с Элджеем

Как передают Дни.ру, за несколько часов до этого она рассказывала подписчикам, что улетает в отпуск, но до последнего не рассказывала с кем. В Instagram Ивлеевой не утихают споры: то ли она таким образом потроллила фанатов, которые достают её вопросами о свадьбе, то ли пара действительно узаконила отношения и обычно немногословная на тему личной жизни девушка решила выдать этот секрет.