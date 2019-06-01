Сб, 1.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • В смысле, «медовый месяц»? Ивлеева намекнула на свадьбу с Элджеем

В смысле, «медовый месяц»? Ивлеева намекнула на свадьбу с Элджеем

Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: Instagram

Звезда российского YouTube ведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева обрадовала поклонников, "проговорившись" о свадьбе со своим избранником — рэпером Элджеем. 

В Instagram блогерa появилось фото из аэропорта, которое она подписала как Honeymoon (с англ. — медовый месяц).

Как передают Дни.ру, за несколько часов до этого она рассказывала подписчикам, что улетает в отпуск, но до последнего не рассказывала с кем. В Instagram Ивлеевой не утихают споры: то ли она таким образом потроллила фанатов, которые достают её вопросами о свадьбе, то ли пара действительно узаконила отношения и обычно немногословная на тему личной жизни девушка решила выдать этот секрет.

Напомним, информация о том, что Ивлеева и Элджей встречаются, появилась летом 2018 года. А недавно пара уже "обменялась" обручальными кольцами: Настя и её бойфренд набили их на кистях рук.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ