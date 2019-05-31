Пт, 31.05.2019
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СМИ раскрыли тайну «Шоу Собчак» на Первом канале

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

В Сети появились слухи о том, что на Первом канале появится новое шоу, ведущей которого станет светская львица и политик Ксения Собчак. Недавно СМИ удалось выяснить, о чем идет речь, пишет Topnews.

Собчак получила место на Первом канале в вечерний прайм-тайм. Премьера ее нового развлекательного проекта состоится уже в сентябре, однако названия создатели новой программе еще не придумали.

Известно, что Собчак не потеснит шоу Владимира Познера и Ивана Урганта - они останутся в сетке вещания на своих местах. А новой проект будет работать в формате late-night шоу, близком по духу «Вечернему Урганту». Зрители увидят обзор интересных событий в стране и беседы с гостями.

«Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано», - прокомментировала сама Собчак новости о своей новой работе.

Ранее на Первом канале подтвердили информацию о приглашении журналистки, сославшись на то, что пока этот вопрос обсуждается.

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