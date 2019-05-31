СМИ раскрыли тайну «Шоу Собчак» на Первом канале

Собчак получила место на Первом канале в вечерний прайм-тайм. Премьера ее нового развлекательного проекта состоится уже в сентябре, однако названия создатели новой программе еще не придумали.

Известно, что Собчак не потеснит шоу Владимира Познера и Ивана Урганта - они останутся в сетке вещания на своих местах. А новой проект будет работать в формате late-night шоу, близком по духу «Вечернему Урганту». Зрители увидят обзор интересных событий в стране и беседы с гостями.

«Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано», - прокомментировала сама Собчак новости о своей новой работе.