Каким будет первый день лета?! Узнай в точном гороскопе на 1 июня!

Проблемы в семье не исключены: родственники не одобряют вашего поведения и позволяют себе критические высказывания. Не вступайте в споры, просто примите услышанное к сведению. Общение с любимым человеком принесет радость, хотя избежать мелких недоразумений едва ли удастся.

Дева

Девы полны энергии, но не всегда способны направить ее в нужное русло. Помните, что, как бы окружающие ни нуждались в помощи, ваши собственные дела тоже требуют внимания. Поэтому важно правильно расставить приоритеты и спланировать день так, чтобы вы успели реализовать все замыслы. Расходы могут быть неожиданно крупными, причем и они связаны не столько с вашими потребностями, сколько с ожиданиями окружающих.

Хороший день для поездок, смены обстановки, а также отказа от вредных привычек. Близкие люди поддержат вас в достойных начинаниях и наверняка одобрят хорошие идеи. Юных представителей знака ожидает знакомство, которое будет иметь весьма долгосрочные последствия.

Весы

Сложный день. Главная проблема его состоит в том, что вы ставите верные цели, но выбираете совершенно неправильные способы их достижения, в результате оказываясь в плену старых и новых проблем. Очень важно прислушиваться к советам окружающих. В особенности это касается работы: более опытные и высокопоставленные сотрудники наверняка подскажут, как избежать лишних хлопот.

В семейных делах вы склонны полагаться исключительно на собственную интуицию, что не всегда идет на пользу. Помните, что сегодня крайне нежелательно нарушать традиции и устоявшиеся правила, начинать революции любого масштаба. Снижен жизненный тонус, возможны недомогания.

Скорпион

Удачный день для заключения сделок. Любые начинания, направленные на улучшение собственного имущественного положения, будут завершены успешно. В деловых отношениях стоит проявить разборчивость, поскольку сегодня в вашем окружении наверняка найдутся люди, желающие разбогатеть за чужой счет. Профессиональная интуиция может вас подвести, стоит прислушаться к советам проверенных партнеров.

Влюбленным придется решать старые проблемы, обсуждать вопросы, неприятные для обоих. Однако попытки избежать трудностей лишь усугубят ситуацию, поэтому вы поступите правильно, если постараетесь преодолеть преграды как можно быстрее. Отношения с родственниками наладятся у тех, кто не забывает о данных обещаниях и другим не позволяет этого.

Стрелец

Благоприятный день, позволяющий и себя проявить наилучшим образом, и замечательных результатов добиться практически в любом деле. Сегодня Стрельцам стоит опасаться не столько недоброжелателей, сколько людей, слишком активно предлагающих, а порой и навязывающих свою помощь: для достижения цели вам необходимы независимость и свобода действий.

Возможны крупные расходы, связанные с растущими потребностями семьи, а также с подготовкой к совместному отдыху. Сейчас не время жадничать: едва ли о каких-то тратах после придется пожалеть. Перемены в личной жизни маловероятны, однако проявления инициативы весьма желательно.

Козерог