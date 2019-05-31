Как можно так выглядеть: неужели это София Ротару?

Сначала поклонники звезду даже не узнали – подумали, что это супруга Руслана или его дочь – внучка Ротару.

Ротару фанаты привыкли видеть в элегантных платьях или свободных вышиванках. Тут же певица предстала в кадре в очень молодежном образе: подвернутые джинсы, тельняшка, ультрамодный пиджак оверсайз, белые кроссовки… Добавьте к этому стройную фигуру и лицо без единой морщинки. Софию Михайловну действительно можно перепутать со студенткой.

Такой модный образ Ротару очень идет. Звезда еще раз доказала, что годы над ней не властны. И никто из интернет-пользователей даже не подумал сказать ей, что она одевается не по возрасту.

София Ротару Instagram

Между прочим, кроме диет, правильного питания и постоянных (даже на восьмом десятке) тренировок, Ротару не раз говорила и о других секретах сохранения молодости и красоты. Они больше относятся к области психологии, но последовать им стоит.

Например, певица постоянно рекомендует всем меньше волноваться и не тратить силы на напрасные переживания. Сама она признавалась, что никогда не торговалась на рынках и в магазинах, чтобы не тратить себя на негативные эмоции и перепалки, и не вступала в споры по мелочам. А главное, что дает ей силы – общение с любимыми людьми.

Глядя на Ротару, ты понимаешь: эти советы действительно работают. Подписчики Руслана пришли в восторг от того, как выглядит его звездная мама.

Кстати, Евдокименко периодически показывает и архивные фото Софии Ротару в своем микроблоге. И судя по ним, звезда за дестяки лет вообще не изменилась.