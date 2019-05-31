Она повернула время вспять! 51-летняя мать очаровала своими фото сотни молодых парней
Лауре Хейккиле из Калифорнии, США, уже за 50, но мужским вниманием она совсем не обделена, и, глядя на ее фото, становится понятно почему так происходит, пишет Лайф.
До того как Лаура в 35 лет родила дочку, она особо не задумывалась ни о фигуре, ни о здоровье. Девушка ела вредную пищу, не ходила в зал, но молодость и так позволяла ей быть худой. Однако роды изменили всё. Американка поняла, что теперь ей придётся как следует за себя взяться.
Лаура пересмотрела свой режим питания и обнаружила в себе страсть к тяжёлой атлетике, которая остаётся с ней уже на протяжении 15 лет. И трансформацию женщины нельзя не отметить. Она обрела не только уверенность в себе, но и такие формы, которых у неё не было в молодости.
Сейчас Лаура - успешный блогер в Instagram, где у нее около 27 тыс. подписчиков, работает персональным тренером, стала доктором холистической медицины и просто купается в комплиментах.
По словам американки, на нее часто обращают внимание мужчины, которые пытаются флиртовать с ней, зовут на свидания и просто не верят, что ей столько лет, пишет Daily Mail. Правда, к их разочарованию, Лаура уже 20 лет счастлива в браке. И ее избранник тоже занимается спортом. А сама Лаура хочет вдохновить других своим примером, давая понять, что измениться к лучшему может каждый.