Она повернула время вспять! 51-летняя мать очаровала своими фото сотни молодых парней

До того как Лаура в 35 лет родила дочку, она особо не задумывалась ни о фигуре, ни о здоровье. Девушка ела вредную пищу, не ходила в зал, но молодость и так позволяла ей быть худой. Однако роды изменили всё. Американка поняла, что теперь ей придётся как следует за себя взяться.

Лаура пересмотрела свой режим питания и обнаружила в себе страсть к тяжёлой атлетике, которая остаётся с ней уже на протяжении 15 лет. И трансформацию женщины нельзя не отметить. Она обрела не только уверенность в себе, но и такие формы, которых у неё не было в молодости.

Сейчас Лаура - успешный блогер в Instagram, где у нее около 27 тыс. подписчиков, работает персональным тренером, стала доктором холистической медицины и просто купается в комплиментах.