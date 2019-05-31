Видео: режиссер Михаил Идов рассмешил ведущих шуткой про эстонцев
Сегодня в гостях у шоу Limon LIVE режиссер и сценарист Михаил Идов, который привез в Эстонию фильм «Юморист». Несмотря на название, это совсем не комедия. О чем же эта картина и почему решили сделать премьеру в нашей стране?
В эфире Михаил поделился своими детскими воспоминаниями о Таллинне, рассказал, чем еще тогда эстонская столица отличалась от Риги, а также по просьбе ведущих вспомнил шутку про эстонцев.
Также мы узнали, что в Таллинн Михаил Идов приехал на поезде.
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