Сергей Лазарев о «радости отцовства»: «Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь»

Имя девочки инсайдер не раскрыл, да и слухи эти многим показались неубедительными. Сам Лазарев, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что о его жизни слишком часто что-то «выдумывают». Тем не менее, прямо отрицать пересуды исполнитель не стал.

«Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни! - с юмором отреагировал Сергей на информацию изданию kp.ru.

Осведомленный источник в звездной тусовке продолжает утверждать, что дочь у Лазарева действительно есть. Только родилась она совсем не накануне. «Ей уже месяцев восемь. Киркоров рассказывал», – пишет пожелавший остаться неизвестным инсайдер.

52-летний Филипп Киркоров решил официально опровергнуть данные сведения. «Все это чушь и бред!», — не скрывал эмоций Филипп Киркоров в беседе с журналистами.

Как отмечает Telegram-канал «Только никому», всерьез поверить в эти сообщения, конечно, сложно. Однако, если вспомнить, что сына Лазарев скрывал от широкой общественности без малого три года, ситуация кажется не такой уж невероятной. Как признавался певец, Никиту он прятал от недоброжелателей, опасаясь негативной энергетики незнакомых людей.