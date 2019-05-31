Галерея: в Таллинне прошел конкурс Miss Kevad 2019. В этот раз красавицы показали себя и в бикини
Уже в пятый раз в Таллинне прошел конкурс красоты и талантов среди красавиц - Miss Kevad 2019. В этом году в финале оказались девять самых смелых и сильных участниц.
Диана, Илона, Кристина, Анастасия, Мария, Валерия, Александра, Элина и Елизавета - все они больше часа дарили публике эмоции, демонстрируя шикарные наряды, женскую красоту и таланты.
Пять туров пролетели незаметно! Приветствие, конкурс национальных костюмов, конкурс бикини, конкурс талантов и вечерних нарядов. Всё это гости и члены жюри смогли разглядеть более чем внимательно.
Победительницей конкурса и обладательницей титула Miss Kevad 2019 стала Илона Станицки.
Первая вице-мисс: Александра Долль;
Вторая вице-мисс: Анастасия Ромашко.
Смотрите галерею с конкурса красоты!