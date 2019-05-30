Серябкина красуется в откровенном белье

Певица выложила в Instagram интригующие фото, где позирует у зеркала в одном белье. Загадочности исполнительнице, которая показала фигуру со всех сторон, придавали лишь солнечные очки.

В посте Серябкина затронула тему вещих снов, которые вдохновили ее на создание некоторых сцен в клипе. Девушка рассказала, что ей приснилось, как за ней бежит стая бойцовских псов, и намекнула на некое событие, которое случилось потом: «Опустим детали того, что произошло со мной после этого сна. Слава богу, всё позади». Кадры с собаками и были внесены в клип».

Ольга Серябкина ФОТО: Instagram

«В первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак. В конце клипа они уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал. Это неслучайные кадры. «Отпустить соба» = «отпустить страхи». Они бегут в тот момент, когда свободна я», - написала Ольга.