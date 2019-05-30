В Нарве пройдет огромный русский музыкальный фестиваль! Выступят «Чиж & Со», Uma2rman и другие группы

«Uma2rman» – русская поп-рок-группа, ядро которой образуют братья Сергей и Владимир Кристовские. Их первый альбом «В городе N» появился в 2004 году. Владимир в песне «Ума Турман» спел о том, как он влюблён в актрису из фильма «Убить Билла» и спасает красавицу от подвыпившего Квентина Тарантино. Песня «Ночной дозор» прозвучала в качестве саундтрека к одноимённому фильму. В этом же году на церемонии вручения европейских музыкальных премий MTV они были представлены в номинации как лучшая русская группа.

Наибольшая известность к «Терминатору» пришла в 1994 году с первым альбомом «Lõputu päev, в котором встречаются хиты «Torm» и «Ainult sina võid mu maailma muuta». Последний альбом «Терминатора» появился в 2014 году. Новый они планируют выпустить в этом году.

«Чиж & Со» – рок-группа из Петербурга, первый альбом которой «Чиж» вышел в 1993 году. После 2007 года альбомов они не выпускали, но это не помешало им гастролировать. Группу возглавляет Сергей «Чиж» Чиграков.

«Леприконсы» - группа из Белоруссии, на которую оказали влияние стили ска, фольк-рок и панк, чья песня «Хали-гали, паратрупер» в 2000 году звучала из каждого окна.

Музыканты из петербургской интеллектуальной рок-группы «Полюса» являются прекрасными поэтами и мелодистами, занимающимися творчеством уже пару десятилетий.

Нарвская группа «АveNue» по праву является самым известным, многообещающим и профессиональным русскоязычным ансамблем в Эстонии. Руководитель рок-группы Владимир Чердаков заявил, что ему не нравится, когда происходит противопоставление эстонцев и русских, так как они прекрасно ладят между собой.

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