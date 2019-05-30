Татьяна Буланова 1 июня в Таллинн не приедет: организаторы обратились к поклонникам певицы
Организаторы таллиннского концерта Татьяны Булановой, который должен был состояться 1 июня, сообщили о переносе мероприятия.
Уважаемые поклонники творчества Татьяны Булановой!
Сообщаем о переносе даты таллинского концерта любимой вами и нами певицы на осень. Новая дата концерта - 13.10.2019.
Все билеты приобретенные заранее действительны на новую дату. В случае, если новая дата не подходит, билеты можно вернуть до 11.06.2019.
Для возврата билетов, владельцев PDF-билетов просим связаться по адресу tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа.
Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).
Мы приносим наши искренние извинения за возможные неудобства.
С уважением,
команда Jurban Artist Management