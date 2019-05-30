«Анфис, ну повернись!»: Голая Чехова позирует в ванной

Телеведущая Анфиса Чехова в своем аккаунте в Instagram разместила очередное откровенное фото, на котором позирует в ванной, наполненной пеной. 41-летняя знаменитость рассказала подписчикам, что это ее самая любимая водная процедура.

«Из всех водных процедур моя самая любимая — это горячая ванна. Меня хлебом не корми — дай только в пене поваляться️», — написала Анфиса Чехова под публикацией.

При этом некоторые несдержанные фолловеры телеведущей в комментариях стали просить ее повернуться.

«Анфис, ну повернись…»; «Повернись, Богиня!»; «А вид спереди?!»;

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram