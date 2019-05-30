Русская латино-вечеринка в Таллинне готовит сюрприз! А вы готовы?

B пятницу, 14 июня, состоится самая веселая русская вечеринка города BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе PRIVÉ (Харью, 6, Таллинн), где пройдет специальная вечеринка: Fine Spirits & Cigar Weekend OFFICIAL AFTERPARTY!

Вечер начинается в 23:00.

Торжественные декорации, сюрпризы, друзья, вкусные коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

Если вы устали и вам хочется сбросить с себя скуку и серость, почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

Вечеринка. ФОТО: Maksim Toome

На самой веселой русскoй вечеринки города вас ждет:

Еще больше русской музыки: самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латино ритмы играет резидент DJ Bell.

Самые крутые гости мероприятия Fine Spirits & Cigar Weekend со всего мира!

Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!

Вечеринка. ФОТО: Maksim Toome

Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь радуют глаз.

Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!

Зажигательные «мулатки» создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?

«Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!

Вечеринка. ФОТО: Maksim Toome

Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком! Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee , +372 55 611 877 или marika@trai.ee

Вечеринка длится: 23.00 - 05.00.

Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€.