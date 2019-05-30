Внимание! На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале впервые выступит Сергей Лазарев

Сергей Лазарев, один из самых известных поп-исполнителей России, дважды бронзовый призер «Евровидения», примет участие в международном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jurmala, который в этом году проходит в Дзинтари с 18 до 21 июля, сообщает продюсер фестиваля Элита Милграве
“Приятно видеть, какие участники собираются на пятилетний юбилей фестиваля: самые красивые и невероятно талантливые!” - подчеркивает создательница фестиваля Лайма Вайкуле. По ее словам, песню, с которой Лазарев занял третье место на «Евровидении» в Тель Авиве, зрители в зале смогут услышать в живом исполнении и под аккомпанемент фестивального оркестра Лаймы. Также можно рассчитывать на участие певца в ярких необычных дуэтах, которыми славится фестиваль. “На Евровидении Сергей был уже два раза, а на Laima Rendezvous Jurmala - приезжает впервые, и это новый вызов!” - с улыбкой отмечает Вайкуле.
Сергей Лазарев - не только певец, но и актер театра и кино, телеведущий, бывший участник популярной группы Smash. Лауреат премии «Золотой граммофон» в России; один из самых продаваемых исполнителей в России. Образцом качества для Лазарева является американская эстрада, большинство песен артиста - англоязычные. В 2012 году Лазарев расширил языковый спектр своего репертуара, исполнив на украинском языке в дуэте с Ани Лорак известную песню украинской группы «Океан Ельзи» «Я не сдамся без боя». Вместе с Лаймой Вайкуле певец участвовал в популярном телевизионном проекте “Универсальный артист” в 2013 году, где исполнительница выступала в роли члена жюри.
Ранее уже сообщалось, что на “Laima Rendezvous Jurmala 2019” выступят Валерий Меладзе, Нино Катамадзе и Лолита. Более подробный список артистов-участников этого года начнет обнародоваться организаторами с конца мая. Фестиваль пройдет с 18 по 21 июля, в пятый раз. Юбилейный сезон будет самым блистательным: за четыре концертных дня выступят самые яркие открытия предыдущих лет.
Яркий, изысканный и романтичный фестиваль, созданный Лаймой Вайкуле, ежегодно в июле собирает на юрмальской сцене самых востребованных звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов и молодых актуальных исполнителей. Каждый год мероприятие смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру. Более подробная информация и билеты: www.laimafestival.lv