Руками не трогать! Четыре знака Зодиака, которые не в восторге от прикосновений других людей

В остальные часы и дни мы сталкиваемся с большим количеством социальных взаимодействий, которые требуют соблюдения правил этикета. Например, как вы относитесь к прикосновениям случайных и малознакомых людей? Речь идет не столько о случайном контакте, скажем, в общественном транспорте, сколько о не для всех приятной привычке некоторых наших собеседников постоянно прикасаться к нам. По мнению астрологов, больше всего это раздражает представителей четырех знаков Зодиака.

Узнаете ли вы среди них себя?

1. Водолеи

Водолеи необычайно свободолюбивы, любое ограничение вызывает в них праведный гнев. Представители этого знака не слишком контактны от природы. Они ценят и берегут свое личное пространство. При этом Водолеи безупречно вежливы и придерживаются всех общепринятых норм поведения. Подпускают к себе они только тех, кого искренне любят, и в том случае, если такие проявления нежности не противоречат их пониманию о дозволенном и благопристойном. К тому же, Водолеи настолько исполнены чувства собственного достоинства, что им и в голову не приходит превращать вынужденное взаимодействие с кем-либо в фарс или шоу.

2. Рыбы

Хотя Рыбы и слывут очень эмоциональными, они могут дать фору многим другим знакам, которые считаются мастерами маскировки истинных чувств. Они неохотно идут на тактильный контакт с малознакомыми людьми, в присутствии которых ощущают неловкость и дискомфорт. Рыбы невероятно романтичны, но даже в многолетних отношениях они не проявляют влюбленность, в особенности, на людях. Зато они находят тысячи других способов выразить симпатию и заботу. Рыбы несколько нетерпеливы, а «незапланированные» или неприятные физические контакты еще больше их раздражают.

3. Козероги

Козероги в большинстве своем – целеустремленные материалисты. Они привыкли к четким суждениям и необычайно прямолинейны. Может показаться грубым, но для Козерога вполне нормально проигнорировать протянутую для пожатия руку, если человек по объективным причинам им неприятен. Всего в жизни они добиваются упорным трудом и не любят, когда его плодами пытаются воспользоваться. Кроме того, Козероги уверены, что лучшее место для проявления привязанности и отсутствия страха показаться чересчур резким, – стены их дома, попасть в которые также получается далеко не у всех.

4. Девы