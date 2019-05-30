Чт, 30.05.2019
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  • Вечеринка в дворцовом саду: сияющую королеву Елизавету сопровождали внучки и принц Гарри

Вечеринка в дворцовом саду: сияющую королеву Елизавету сопровождали внучки и принц Гарри
Смотрите галерею!

В саду Букингемского дворца состоялась уже третья и последняя вечеринка этого сезона. 

В первый раз гостей принимали принц Чарльз с супругой Камиллой и дочь королевы принцесса Анна. Во второй раз хозяйкой была сама Елизавета II, которую сопровождали Кейт Миддлтон и принц Уильям,а также ее средний сын принц Эндрю, герцог Йоркский.

На этот раз компанию королеве составили ее внучки — принцессы Беатрис и Евгения, дочери Эндрю. А также принц Гарри, который оставил свою жену Меган Маркл дома в Виндзоре с малышом Арчи.

Королева выглядела сияющей в нежно-розовом ансамбле, дополненном жемчужным ожерельем, бриллиантовой брошью и белыми перчатками. 34-летний Гарри смотрелся истинным принцем в элегантном смокинге.

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