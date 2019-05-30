Львов ждет удача! Читайте гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 мая

Дева

Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Вы хотите получить желаемое немедленно, какой бы ни была цена – это не всегда возможно, поэтому разумнее было бы набраться терпения и заняться составлением плана действий на будущее. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии, поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.

Вероятны денежные поступления, возможно получение дорогого подарка или вознаграждения за ранее проделанную работу. Спорт, танцы, активный отдых способствуют улучшению настроения, но и ими нельзя злоупотреблять – вы рискуете нанести ущерб своему здоровью.

Весы

Этот не будет легким и приятным, хотя и позволит вам решить ряд старых проблем. Звезды советуют не слишком увлекаться поиском легких путей и не проявлять легкомыслия – вы склонны принимать желаемое за действительное и можете стать жертвой собственного заблуждения. Вероятны денежные поступления, и весьма значительные, однако и расходы вам предстоят немалые.

Не исключено получение неприятных известий, которые испортят вам настроение и заставят изменить планы на ближайшее будущее. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей – в трудную минуту она не будет лишней. Эмоциональный фон неблагоприятен, вы раздражительны и обидчивы.

Скорпион

Отмечается общее снижение жизненного потенциала, некоторый упадок сил. Не заставляйте себя заниматься делами, которые не вызывают подлинного интереса. Желательно уделить больше времени близким, в особенности – любимому человеку, чья потребность в вашем внимании сегодня особенно высока. Возможны неожиданные визиты друзей или получение известий от дальних родственников.

Этот день связан с суетой и спешкой, необходимостью быстро принимать решения. Вы полны противоречивых стремлений и рискуете оказаться в непростой ситуации, если будете прислушиваться исключительно к своей интуиции, игнорируя логику.

Стрелец

День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.

Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.

Козерог

Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы. Цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Это не самый подходящий день для активной борьбы с недоброжелателями и вообще любых противостояний; старайтесь решать возникающие проблемы мирным путем, есть шанс найти общий язык даже с наиболее негативно настроенными оппонентами.

Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким. Несколько снижен жизненный потенциал, слишком активное участие в светских мероприятиях может вызвать проблемы со здоровьем.

Водолей

Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Достаточно легко будет справиться с домашними проблемами, бытовые трудности не окажутся непреодолимыми. В первой половине дня затруднения могут возникнуть у тех, кто отправляется в дорогу; велика вероятность, что отъезд придется отложить.

Возможно получение приятных известий, а также приглашений и предложений, касающихся проведения досуга. Новые знакомства окажутся очень приятными, но вряд ли отношения будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы.

Рыбы

Этот день не подходит для того, чтобы заниматься серьезными делами или принимать важные решения. Вас ждет немало интересного, однако жизненный потенциал не слишком высок, а это значит, что недомогание и переутомление не исключены. Отдыхать лучше в компании близких друзей, не пренебрегая прогулками и подвижными играми на свежем воздухе. Посещение ночного клуба или иного заведения, где собирается много людей, покажется вам скорее утомительным, чем приятным.