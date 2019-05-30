Львов ждет удача! Читайте гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 мая

День обещает быть насыщенным впечатлениями, событиями и эмоциями. Используйте его для встреч со старыми друзьями и просто приятными особами, разнообразных поездок, посещения увеселительных заведений, пишет Dvorec.
Овен
День покоя и восстановления сил. Можно заниматься простыми делами, посещать увеселительные заведения и принимать гостей. Настроение будет хорошим; жизненный тонус довольно высок, но испытывать организм на прочность не стоит. Вам полезны прогулки, тем более, что совершать их вы наверняка будете в очень приятной компании. Возможны встречи со старыми знакомыми, бывшими одноклассниками и друзьями юности.
Родственники готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой будут язвительными и ироничными. Не вступайте в споры, чувство юмора поможет вам бороться с напряженностью в отношениях. День подходит для учебы, получения новой информации.
Телец
Жизненный тонус невысок, возможны недомогания. Однако настроение будет хорошим, и даже в сложных ситуациях вы сохраните оптимизм. Будьте готовы вспомнить о ранее нерешенных проблемах, а также заняться исправлением своих и чужих ошибок. Привычные дела и домашние заботы отнимут много сил и времени.
Очень сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических отношений, складываются благоприятные обстоятельства для новых знакомств и увлечений. В особенности это актуально для тех, кто планирует поездки или посещение увеселительных заведений. День подходит также для решения финансовых проблем.
Близнецы
Хотя позитивные тенденции весьма сильны, этот день принесет Близнецам, увы, не только приятные эмоции. Вероятны сложности в отношениях с любимым человеком; разногласия будут тем более острыми, чем больше терпения и снисходительности вы проявите. Постарайтесь сразу обозначить свою позицию и идите на уступки лишь в том случае, если в них действительно возникнет необходимость.
Родственники ждут от вас внимания и заботы, но вряд ли выразят желание прийти вам на помощь. Общение с друзьями принесет радость, отличным средством поднять себе настроение станет небольшая поездка, посещение театра или концертного зала. Недомогания маловероятны, но перегрузок все же лучше избегать.
Рак
Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, которые потребуют быстрого принятия решений и немедленного воплощения их в жизнь. Для достижения успехов необходимы терпение, усердие и настойчивость. Нельзя полагаться только на удачу, лениться и отказываться от выполнения взятых на себя обязательств. Можно предложить друзьям или членам семьи нечто необычное: ваши идеи будут встречены благосклонно, однако все проблемы, связанные с их реализацией, решать придется вам.
В личных отношениях совершенно недопустимы резкие высказывания и необдуманные поступки. Вы легко отказываетесь компромиссов и ставите ультиматумы, не подозревая, что тем самым раните близких людей.
Лев
Благоприятный день. Наиболее энергичные Львы смогут добиться успехов в любом деле, если возьмутся за него самостоятельно, не рассчитывая на помощь окружающих. Избегайте контактов с сомнительными особами и будьте готовы к неприятным сюрпризам, если планируете посещение многолюдных собраний. Вероятно получение небольших подарков, возможно некоторое улучшение финансового положения.
Влюбленным удастся достичь взаимопонимания, вместе решить ряд сложных проблем. Не исключены и новые знакомства, обещающие скорое развитие романтических отношений. В семье возможны серьезные разногласия, родственники едва ли одобрят ваши поступки и решения.
Дева
Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Вы хотите получить желаемое немедленно, какой бы ни была цена – это не всегда возможно, поэтому разумнее было бы набраться терпения и заняться составлением плана действий на будущее. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии, поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.
Вероятны денежные поступления, возможно получение дорогого подарка или вознаграждения за ранее проделанную работу. Спорт, танцы, активный отдых способствуют улучшению настроения, но и ими нельзя злоупотреблять – вы рискуете нанести ущерб своему здоровью.
Весы
Этот не будет легким и приятным, хотя и позволит вам решить ряд старых проблем. Звезды советуют не слишком увлекаться поиском легких путей и не проявлять легкомыслия – вы склонны принимать желаемое за действительное и можете стать жертвой собственного заблуждения. Вероятны денежные поступления, и весьма значительные, однако и расходы вам предстоят немалые.
Не исключено получение неприятных известий, которые испортят вам настроение и заставят изменить планы на ближайшее будущее. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей – в трудную минуту она не будет лишней. Эмоциональный фон неблагоприятен, вы раздражительны и обидчивы.
Скорпион
Отмечается общее снижение жизненного потенциала, некоторый упадок сил. Не заставляйте себя заниматься делами, которые не вызывают подлинного интереса. Желательно уделить больше времени близким, в особенности – любимому человеку, чья потребность в вашем внимании сегодня особенно высока. Возможны неожиданные визиты друзей или получение известий от дальних родственников.
Этот день связан с суетой и спешкой, необходимостью быстро принимать решения. Вы полны противоречивых стремлений и рискуете оказаться в непростой ситуации, если будете прислушиваться исключительно к своей интуиции, игнорируя логику.
Стрелец
День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.
Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.
Козерог
Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы. Цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Это не самый подходящий день для активной борьбы с недоброжелателями и вообще любых противостояний; старайтесь решать возникающие проблемы мирным путем, есть шанс найти общий язык даже с наиболее негативно настроенными оппонентами.
Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким. Несколько снижен жизненный потенциал, слишком активное участие в светских мероприятиях может вызвать проблемы со здоровьем.
Водолей
Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Достаточно легко будет справиться с домашними проблемами, бытовые трудности не окажутся непреодолимыми. В первой половине дня затруднения могут возникнуть у тех, кто отправляется в дорогу; велика вероятность, что отъезд придется отложить.
Возможно получение приятных известий, а также приглашений и предложений, касающихся проведения досуга. Новые знакомства окажутся очень приятными, но вряд ли отношения будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы.
Рыбы
Этот день не подходит для того, чтобы заниматься серьезными делами или принимать важные решения. Вас ждет немало интересного, однако жизненный потенциал не слишком высок, а это значит, что недомогание и переутомление не исключены. Отдыхать лучше в компании близких друзей, не пренебрегая прогулками и подвижными играми на свежем воздухе. Посещение ночного клуба или иного заведения, где собирается много людей, покажется вам скорее утомительным, чем приятным.
Порадует общение с родственниками, любимый человек позаботится о вашем душевном комфорте. День будет щедрым на искушения и соблазны, и только здравый смысл позволит вам избежать ловушек судьбы.