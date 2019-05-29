Наслаждается медовым месяцем: Настя Каменских похвасталась идеальными ягодицами в белом бикини

Настя Каменских и Потап продолжают делиться пляжными снимками, сделанными во время их медового месяца, пишет ТСН.
Проводят свой романтический отдых молодожены в Турции в фешенебельном отеле Maxx Royal Kemer Resort, где стоимость проживания на вилле с тремя спальнями превышает отметку в 3000 евро в июне. И это еще не самый горячий сезон!
Настя Каменских традиционно поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками, показала фигуру в белом купальнике, а также поделилась несколькими новыми свадебными снимками.