Ср, 29.05.2019
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  • Наслаждается медовым месяцем: Настя Каменских похвасталась идеальными ягодицами в белом бикини

Наслаждается медовым месяцем: Настя Каменских похвасталась идеальными ягодицами в белом бикини

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских и Потап продолжают делиться пляжными снимками, сделанными во время их медового месяца, пишет ТСН

Проводят свой романтический отдых молодожены в Турции в фешенебельном отеле Maxx Royal Kemer Resort, где стоимость проживания на вилле с тремя спальнями превышает отметку в 3000 евро в июне. И это еще не самый горячий сезон!

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских традиционно поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками, показала фигуру в белом купальнике, а также поделилась несколькими новыми свадебными снимками.

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