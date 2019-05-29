«Этот мужчина не врет»: ушедшая от мужа Собчак поделилась радостью

Ксения Собчак счастлива с режиссером Константином Богомоловым, недавно оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Хотя ведущая предпочитает не демонстрировать свою радость, видно, что после расставания с Максимом Виторганом она на подъеме: снимает шоу "Осторожно, Собчак!", много путешествует, снимается.

Не забывает Ксения и о материнских заботах. Едва находится свободная минутка, как гламурная блондинка проводит ее с малолетним сыном Платоном. Мальчик, кстати, ее тоже радует. Он хорошо плавает и занимается английским языком. Но не только эти достижения греют душу Ксении Собчак. У себя в Instagram она опубликовала фотографию наследника, стоящего к объективу спиной, которого развлекает актриса в образе диснеевской принцессы.

«Говорит: «Мама, я видел принцессу, но ты лучше«» – и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет», – похвалилась счастливая Ксения Собчак. Отметим, что телеведущая не стесняется признаваться, что к своей внешности относится крайне критически и не обижается на сравнения с лошадью.