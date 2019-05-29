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«Этот мужчина не врет»: ушедшая от мужа Собчак поделилась радостью
ФОТО!

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Ксения Собчак.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

После расставания с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак буквально сияет от счастья. Но есть и другие поводы для радости.

Ксения Собчак счастлива с режиссером Константином Богомоловым, недавно оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Хотя ведущая предпочитает не демонстрировать свою радость, видно, что после расставания с Максимом Виторганом она на подъеме: снимает шоу "Осторожно, Собчак!", много путешествует, снимается.

Не забывает Ксения и о материнских заботах. Едва находится свободная минутка, как гламурная блондинка проводит ее с малолетним сыном Платоном. Мальчик, кстати, ее тоже радует. Он хорошо плавает и занимается английским языком. Но не только эти достижения греют душу Ксении Собчак. У себя в Instagram она опубликовала фотографию наследника, стоящего к объективу спиной, которого развлекает актриса в образе диснеевской принцессы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Говорит: «Мама, я видел принцессу, но ты лучше«» – и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет», – похвалилась счастливая Ксения Собчак. Отметим, что телеведущая не стесняется признаваться, что к своей внешности относится крайне критически и не обижается на сравнения с лошадью.

По словам гламурной блондинки, внешность никогда не была препятствием в ее отношениях с мужчинами. Ксения Собчак объяснила: рано поняв, что не красавица, выработала такие качества характера, благодаря которым понравившийся ей мужчина обращал на нее внимание.

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