Элина Нечаева расторгла помолвку: «Работа и карьера сейчас в приоритете!»

Будучи на «Евровидении» в Португалии в мае 2018 года, Элина в интервью блогу Wiwibloggs объявила, что помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом. Тогда же эстонская певица продемонстрировала кольцо на всю Европу.

«Некоторое время назад мы решили взять время для себя, когда расстались. Работа и карьера сейчас в приоритете», - объяснила Нечаева расставание с женихом порталу Elu24.

«С Давидом у нас сложились хорошие дружеские отношения, а мое сердце сейчас полностью сосредоточено на музыке!» - добавила певица.

Элина Нечаева и Давид Пярнаметс. ФОТО: Konstantin Sednev

Журналисты также связался с Давидом Пярнаметсом, который на данный момент не комментирует сложившуюся ситуацию. «Я не в Эстонии, и я проккоментирую данную тему, когда придет время», - сказал он.

Напомним, своего возлюбленного Элина впервые представила публике в финале «Eesti Laul-2018». Тогда избранник певицы, который старше ее на 15 лет, привлек большое внимание публики.

В июне Нечаева дала интервью Elu24, комментируя отношения с Давидом: «Все, что я могу сказать по этой теме, – это то, что Давид очень любящий, очень заботливый, великолепный человек».