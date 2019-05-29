Элина Нечаева расторгла помолвку

Будучи на «Евровидении» в Португалии в мае 2018 года, Элина в интервью блогу Wiwibloggs объявила, что помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом. Тогда же эстонская певица продемонстрировала кольцо на всю Европу.

Элина Нечаева и Давид Пярнаметс. ФОТО: Konstantin Sednev

В июне Нечаева дала интервью Elu24, комментируя отношения с Давидом: «Все, что я могу сказать по этой теме, – это то, что Давид очень любящий, очень заботливый, великолепный человек».

Сегодня утром Элина Нечаева отправилась на эстонское телевидение в программу «Terevisioon», где также призналась, что ее жизнь очень интересная, но в то же время бурная. «Жизнь очень интересная. Очень бурная. Мое сердце принадлежит музыке», – сказала оперная певица.