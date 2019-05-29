Элина Нечаева расторгла помолвку
Оперная дива, представившая Эстонию на «Евровидении-2018», 27-летняя Элина Нечаева в интервью журналу Anne & Stiil сообщила, что расторгла помолвку с бизнесменом Давидом Пярнаметсом.
Будучи на «Евровидении» в Португалии в мае 2018 года, Элина в интервью блогу Wiwibloggs объявила, что помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом. Тогда же эстонская певица продемонстрировала кольцо на всю Европу.
В июне Нечаева дала интервью Elu24, комментируя отношения с Давидом: «Все, что я могу сказать по этой теме, – это то, что Давид очень любящий, очень заботливый, великолепный человек».
Сегодня утром Элина Нечаева отправилась на эстонское телевидение в программу «Terevisioon», где также призналась, что ее жизнь очень интересная, но в то же время бурная. «Жизнь очень интересная. Очень бурная. Мое сердце принадлежит музыке», – сказала оперная певица.
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