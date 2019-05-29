«Уже дешево!»: Полина Гагарина вызвала гнев поклонников жарким снимком

Многие подписчики девушки хорошо оценили публикацию. Были те, кто сообщили, что однозначно с нетерпением ждут заявленный «крутейший челлендж». Однако не все были в восторге от фотографии певицы, некоторые посчитали, что постоянно публиковать «голые» снимки не «Полинин стиль». Кто-то отметил, что она в одежде даже привлекательнее.

«Голое фото вы думаете это классно? Вы в одежде на много красиво выглядите», «Зачем такое фото? разочарованы... это давно уже дешево. Вы как королева раньше а теперь как все», «Полина что с вами случилось! Вы стали выкладывать фото где Вы почти голая или в прозрачной одежде. Честное слово уважение пропадает», – это лишь несколько комментариев от возмущенных подписчиков.