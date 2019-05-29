Ср, 29.05.2019
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Дима Билан удивил поклонников новым имиджем
ФОТО

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Дима Билан

ФОТО: http://instagram.com/bilanofficial

Российский популярный исполнитель Дима Билан удивил поклонников кардинальной переменой во внешности. Снимок в новом имидже певец разместил на своей Instagram-странице. 

Артист активно ведет свой аккаунт в социальных сетях, поэтому его поклонники всегда в курсе всего, что происходит с их любимцем. Недавно Билан презентовал ностальгическую песню «Про белые розы», которая объединила в себе все ключевые хиты 90-х.

Продолжая «волну ностальгии» Дима решился на перемены во внешности. Артист сбрил бороду. Стоит отметить, что так певец помолодел на несколько лет. 

«#пробелыерозы! Навеяло! Песня – телепорт в юность!», – подписал фото Билан. 

Подписчики исполнителя также подчеркнули, что певец выглядит помолодевшим. 

«Как у мужчин все просто. Сбрил бороду и ты снова молодой», «Без бородки моложе стал выглядеть», «Очень хорошо, сразу минус 10 лет», «Вы ли это!?», «Хороший у Вас телепорт!», – писали фанаты. 

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