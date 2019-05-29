Дима Билан удивил поклонников новым имиджем
Российский популярный исполнитель Дима Билан удивил поклонников кардинальной переменой во внешности. Снимок в новом имидже певец разместил на своей Instagram-странице.
Артист активно ведет свой аккаунт в социальных сетях, поэтому его поклонники всегда в курсе всего, что происходит с их любимцем. Недавно Билан презентовал ностальгическую песню «Про белые розы», которая объединила в себе все ключевые хиты 90-х.
Продолжая «волну ностальгии» Дима решился на перемены во внешности. Артист сбрил бороду. Стоит отметить, что так певец помолодел на несколько лет.
«#пробелыерозы! Навеяло! Песня – телепорт в юность!», – подписал фото Билан.
Подписчики исполнителя также подчеркнули, что певец выглядит помолодевшим.
«Как у мужчин все просто. Сбрил бороду и ты снова молодой», «Без бородки моложе стал выглядеть», «Очень хорошо, сразу минус 10 лет», «Вы ли это!?», «Хороший у Вас телепорт!», – писали фанаты.