Фото: певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной

В Сети появилось фото, на котором певица Валерия запечатлена лежащей в постели с посторонним мужчиной. Лица его не видно, а вот популярная исполнительница не пряталась.
Уже 15 лет певица Валерия состоит в браке Иосифом Пригожиным. Музыкальный продюсер смог осчастливить артистку после ее расставания с Александром Шульгиным, которому та подарила троих детей. Валерия и Иосиф казались одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса.
На днях же в Сети появилась фотография, на которой Валерию запечатлели в постели с неким мужчиной. И если на снимке хорошо видно лицо популярной артистки, то понять, с кем она, невозможно – незнакомец закрыл лицо, пишут Dni.
Самое интересное, что кадр обнародовала сама исполнительница. «Мой прекрасный вечер с ... А вот с кем, догадайтесь вы сами», – заявила певица.
Одной из первых на пикантный кадр отреагировала ведущая передач «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева. «Я надеюсь, что это запись шоу "Эмпатия Манучи" со Славой Манучаровым. Все остальное даже страшно предположить, Лерочка! У тебя кристальная репутация!» – отметила она. Певица Валерия в ответ поставила смеющиеся до слез смайлики.