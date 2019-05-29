Фото: певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной

Уже 15 лет певица Валерия состоит в браке Иосифом Пригожиным. Музыкальный продюсер смог осчастливить артистку после ее расставания с Александром Шульгиным, которому та подарила троих детей. Валерия и Иосиф казались одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса.

На днях же в Сети появилась фотография, на которой Валерию запечатлели в постели с неким мужчиной. И если на снимке хорошо видно лицо популярной артистки, то понять, с кем она, невозможно – незнакомец закрыл лицо, пишут Dni.

Самое интересное, что кадр обнародовала сама исполнительница. «Мой прекрасный вечер с ... А вот с кем, догадайтесь вы сами», – заявила певица.