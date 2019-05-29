Тельцам нужно проявить фантазию, а Ракам не стоит завидовать коллегам: гороскоп на 29 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не стоит пугаться трудностей, если душа требует перемен, значит, нужно что-то в жизни поменять. Звезды сулят вам успех практически в любых начинаниях.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня вам предстоит заняться разработкой проекта, требующего от вас применения фантазии. И в этом деле вы обязательно добьетесь успеха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Даже не надейтесь уйти домой до того, как выполните все те поручения, которые на вас навалились. Не справляетесь — просите сослуживцев помочь вам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Не нужно завидовать более удачливым коллегам. Вы либо не соревнуйтесь и идите своей дорогой, либо соберитесь и покажите все, на что способны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Работать придется более скрупулезно и тщательно, чтобы у шефа не было возможности к вам придраться, даже если он очень того захочет.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Если вы сомневаетесь в каком-либо действии — не осуществляйте его. Не пытайтесь обогнать конкурентов, лучше немного подождать, но сделать качественно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Не пытайтесь перечить начальнику: вы даром потратите время и выставите себя в самом невыгодном свете. Лучше согласитесь на его условия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не слушайте никого, кто сегодня вам будет говорить о необходимости перемен. Вы сами поймете, когда наступит время действовать и что-то менять.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Удачный день для завершения старых, неоконченных дел, которые вы когда-то начали и не закончили. Сегодня у вас получится довести их до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Рутинная работа бывает опасна для здоровья, рискуете впасть в депрессию, нужны профилактические меры и творческий подход к решению задач.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Докажите критикующим вас сослуживцам, что любая профессия нужна и важна, а ваша — в особенности. Но вы сами должны быть в этом уверены.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)