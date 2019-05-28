«Лера беременна?»: Новый снимок Кудрявцевой обсуждают в Cети

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров на своей странице в Instagram разместил совместное фото с супругой. На снимке пара позирует около бразильского ресторанчика.

Подписчики разглядели у знаменитости округлившийся живот и задались вопросом — действительно ли Лера Кудрявцева вновь в «интересном положении», либо это ее платье создает подобную иллюзию. «Лера беременная. Очень красиво»; «За вторым пошли»; «Лера беременна? Или платье такое?», — вопрошают пользователи сети в комментариях на странице Игоря Макарова.

ФОТО: Instagram