Отколовшиеся от «Уральских пельменей» Рожков и Мясников показали, кого берут к себе третьим участником

«Отколовшиеся» участники популярного коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников анонсировали появление нового актера в их шоу «Ваши пельмени».

«Как думаете, взять нам третью бабку в состав?» - поинтересовался в своем Instagram Вячеслав Мясников, предложив пригласить в шоу победителя «Большой разницы» и финалиста «Один в один» Андрея Баринова из Первоуральска.

Комментаторы согласились с предложением и посоветовали не отказываться от талантливого артиста.

«Взять. Он очень талантливый. Второй Галкин Максим», «Эта бабуля, всем бабулям - бабуля! Обязательно берите, не пожалеете! Андрюша Баринов», «Берите! Вместе веселее», «Мой любимый "бабуль"», «Обязательно! Взять!» - пишут фолловеры.

Вячеслав Мясников в эти дни занят съемками собственного фильма. Подробностями процесса он делится с подписчиками в Instagram. Накануне артист разместил снимок, на котором сам Вячеслав Мясников запечатлен вместе с Андреем Рожковым на фоне дорожки из «семи метров денег».

«7 метров денег попросил Андрей, за то что он у меня снялся в кино в 5 секундном. Эпизоде. Пришлось купить в роспечати деньги и заплатить. Он в них не разбирается...» - иронично отметил актер.