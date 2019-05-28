Вт, 28.05.2019
Видео: основатель группы «Мираж» рассказал о любимом месте в Эстонии и сотрудничестве с нашим певцом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Десять лет этого ждал»: фото и видео Потапа и Насти Каменских со свадебного путешествия произвели фурор

«Десять лет этого ждал»: фото и видео Потапа и Насти Каменских со свадебного путешествия произвели фурор

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Потап и Настя

ФОТО: Instagram

Певица поделилась с подписчиками своего Instagram откровенными снимками.

Известный украинский дуэт Потап и Настя Каменских, судя по всему, прекрасно проводят время в путешествии, куда они отправились после свадьбы.

Открыто объявив о бракосочетании пара решила продолжать баловать подписчиков подробностями личной жизни и, в частности, медового месяца, которым артисты наслаждаются в эти дни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

В частности, Настя показала, как сладко целует своего мужа на борту самолета по дороге на отдых. На других снимках она порадовала поклонников роскошной фигурой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Еще одна фотография и вовсе демонстрирует страстные чувства, которые уже давно испытывают друг к другу участники коллектива.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Все свои последние публикации Настя сопровождает двумя хэштегами:#honeymoon и #bearanddiamond, предпочитая не писать текст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Подписчики Насти Каменских отметили, что их свадьба стала для них очень радостным событием.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ