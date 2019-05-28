«Десять лет этого ждал»: фото и видео Потапа и Насти Каменских со свадебного путешествия произвели фурор

Известный украинский дуэт Потап и Настя Каменских, судя по всему, прекрасно проводят время в путешествии, куда они отправились после свадьбы.

Открыто объявив о бракосочетании пара решила продолжать баловать подписчиков подробностями личной жизни и, в частности, медового месяца, которым артисты наслаждаются в эти дни.

В частности, Настя показала, как сладко целует своего мужа на борту самолета по дороге на отдых. На других снимках она порадовала поклонников роскошной фигурой.

Еще одна фотография и вовсе демонстрирует страстные чувства, которые уже давно испытывают друг к другу участники коллектива.

Все свои последние публикации Настя сопровождает двумя хэштегами:#honeymoon и #bearanddiamond, предпочитая не писать текст.