Не упустите свой шанс! Гороскоп на вторник, 28 мая

Овен

Самые замечательные открытия совершаются тогда, когда не ждешь. Отправляйтесь в отпуск, а когда вернетесь, сможете свернуть горы, пишет Segodnya.

Телец

Нынешним днем вы имеете полное право побаловать себя. Работа подождет, а отдохнуть вам не помешает. Не упустите свой шанс.

Близнецы

Вы сегодня будете объектом активных ухаживаний. Возможно, именно этот день станет началом новой жизни. Ничего не бойтесь.

Рак

Рассмешить вас сегодня не составит труда, только помните, что это негативно отразится на качестве вашей работы, держите себя в руках.

Лев

Дайте выход своей энергии, не то она вырвется наружу, причем, как всегда, в самый неподходящий момент. И вам будет несладко.

Дева

В свете последних событий, ваша мечта станет несбыточной. Не отчаивайтесь, попробуйте приспособиться к новым об­стоятельствам.

Весы

Перемены сегодня вам необходимы. Возможно, будет достаточно изменить свою точку зрения. Но в любом случае — сначала все обдумайте.

Скорпион

Вы думали, что справились с проблемой? Увы, нет, сегодня она проявится, но уже в новом качестве. Придется решать ее в срочном порядке.

Стрелец

Займитесь чем-то несложным и не требующим практически никаких умственных усилий. В противном случае вы навредите сами себе.

Козерог

Следите за выражением глаз своих собеседников. Они окажутся куда более красноречивыми, чем слова и поступки их обладателей.

Водолей

Вы слишком часто рискуете. И хотя побед у вас предостаточно, пора сделать небольшую паузу и немножечко отдохнуть от всего.

Рыбы