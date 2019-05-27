В каком месте у мужчины должны быть волосы, а в каком нет. Мнение женщины

Дорогие, я с вами полностью согласна, но всё же рискну высказать своё мнение.

Волосатая грудь, ноги и руки.

Смело отращивай. Поверь, большинство девушек расстраивается если природа не наградила мужчину волосатостью в данных частях тела, придавая брутальности самцу!

Если вы обладатель повышенной волосатости в области груди, можно просто постричь эту зону.

Подмышки и область ниже пупка. Места, в которых стрижка должна быть короткой!