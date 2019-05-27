В каком месте у мужчины должны быть волосы, а в каком нет. Мнение женщины

Брить или не брить? Вот в чём вопрос. Это личный выбор каждого мужчины. Уже предвижу комментарии вида: «Куда ты, лезешь женщина?! Мужчина должен быть чуть волосатей и чуть красивее обезьяны!» - пишет Zen.Yandex.ru.
Дорогие, я с вами полностью согласна, но всё же рискну высказать своё мнение.
Волосатая грудь, ноги и руки.
Смело отращивай. Поверь, большинство девушек расстраивается если природа не наградила мужчину волосатостью в данных частях тела, придавая брутальности самцу!
Если вы обладатель повышенной волосатости в области груди, можно просто постричь эту зону.
Подмышки и область ниже пупка. Места, в которых стрижка должна быть короткой!
Как минимум, это не гигиенично и дурно пахнет, какой бы крутой дезодорант ты не использовал. Бриться наголо совсем не обязательно, бери в руку машинку и дуй в ванну. Поверь, мы оценим.