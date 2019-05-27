Пн, 27.05.2019
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  • В каком месте у мужчины должны быть волосы, а в каком нет. Мнение женщины

В каком месте у мужчины должны быть волосы, а в каком нет. Мнение женщины

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Красивый мужчина.

ФОТО: Panther Media

Брить или не брить? Вот в чём вопрос. Это личный выбор каждого мужчины. Уже предвижу комментарии вида: «Куда ты, лезешь женщина?! Мужчина должен быть чуть волосатей и чуть красивее обезьяны!» - пишет Zen.Yandex.ru.

Дорогие, я с вами полностью согласна, но всё же рискну высказать своё мнение.

Волосатая грудь, ноги и руки.

Смело отращивай. Поверь, большинство девушек расстраивается если природа не наградила мужчину волосатостью в данных частях тела, придавая брутальности самцу!

Если вы обладатель повышенной волосатости в области груди, можно просто постричь эту зону.

Подмышки и область ниже пупка. Места, в которых стрижка должна быть короткой!

Как минимум, это не гигиенично и дурно пахнет, какой бы крутой дезодорант ты не использовал. Бриться наголо совсем не обязательно, бери в руку машинку и дуй в ванну. Поверь, мы оценим.

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