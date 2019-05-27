«Все время мучил голод…»: Полина Гагарина без прикрас рассказала, как худела на 40 килограммов

«Я была на ''Фабрике'', мне тогда казалось, в абсолютно нормальном весе. Ну, такая пухленькая девочка! А тогда была подростковая отечность. Младенческий жирок», — вспоминает Гагарина в интервью проекту «А поговорить?». Реклама Критика со стороны прессы имела место быть. Но то ли «акулы пера» не были еще такими зубастыми, то ли их скепсис не подхватывался в соцсетях — в виду их полного на тот момент отсутствия…

В общем, ничто не помешало девушке одержать безоговорочную победу на конкурсе. Став первой на проекте «Фабрика звезд», певица получила всероссийское признание. Несмотря на возросшую популярность и необходимость поддерживать себя в форме, Полина не спешила садиться на диеты. Казалось, лишние килограммы ее не смущали. Поглощенная творчеством, артистка приняла участие в «Новой волне», где заняла призовое 3 место. Также она начала активно записывать новые песни и снимать клипы. Спустя несколько лет девушка забеременела, в результате чего значительно прибавила в весе. Вспоминая то время, артистка замечает: «Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов». Лишь после рождения сына от актера Петра Кислова певица впервые задумалась над тем, чтобы начать работать над фигурой. Желание перемен пришло быстро: «Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: ''Я так выглядеть не хочу''», — отметила исполнительница в интервью проекту «А поговорить?». Начиная с того времени, Гагарина стала внимательнее относиться к своему рациону, заботиться о качестве продуктов, а также много времени уделять спорту. Кроме того, певица перешла на дробное питание, исключив при этом все сладкое, жирное и мучное. Певица поделилась, что сначала ей было тяжело худеть: «Все время мучил голод…». Однако усилия не были напрасны и увенчались уверенным успехом. В общей сложности Полина сбросила около 40 кг. Среди звезд отечественного шоу-бизнеса случались и более ощутимые трансформации, но мало кто, в отличие от Полины, сумел удержать вес. Трудолюбие артистки быстро принесло свои плоды, и теперь секрет великолепной формы Гагариной составляет предмет обсуждения фанатов.