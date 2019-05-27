Портал Limon всю эту неделю водит читателей по ресторанам и дарит подарки! Куда бежать?

2 июня главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee - отмечает свой 8-й день рождения. Мы решили не ограничиваться одним днем и будем праздновать всю эту неделю. Приглашаем вас, дорогие читатели, отметить этот наш общий праздник вместе.
Каждый день мы будем называть время и место встречи с вами. Это может быть и гастро-бар, и магазин, и ресторан. Туда на несколько часов переедет наша редакция. Самых быстрых ожидают угощениями от ресторана. Также счастливчики смогут выиграть подарки с символикой Limon.ee и суперприз - подарочную карточку ресторана, в котором проходит встреча. Это же здорово, не правда ли?
Вы сможете встретиться с сотрудниками портала Limon.ee и посмотреть, как же работает портал Limon.ee.
Внимательно следите за нашей страничкой в Facebook и первыми узнавайте место и время, куда нужно приехать. Мы будем рады каждому из вас! С нетерпением ждем долгожданной встречи!