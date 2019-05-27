Галерея первого дня: портал Limon всю эту неделю водит читателей по ресторанам и дарит подарки!

Каждый день мы будем называть время и место встречи с вами. Это может быть и гастро-бар, и магазин, и ресторан. Туда на несколько часов переедет наша редакция. Самых быстрых ожидают угощениями от ресторана. Также счастливчики смогут выиграть подарки с символикой Limon.ee и суперприз - подарочную карточку ресторана или магазина, в котором проходит встреча. Это же здорово, не правда ли?

Вы сможете встретиться с сотрудниками портала Limon.ee и посмотреть, как работает портал Limon.ee.

Внимательно следите за нашей страничкой в Facebook и первыми узнавайте место и время, куда нужно приехать. Мы будем рады каждому из вас! С нетерпением ждем долгожданной встречи!

27 мая мы встретились в ресторане Kitchen Rõõm в Ласнамяэ. Одной счастливице досталась подарочная карта на 50 евро, всем остальным - сувениры от Limon.ee, пирожные «Павлова» и отличное настроение!