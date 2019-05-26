Таро-прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

Еженедельный таро-прогноз содержит подсказки, призванные помочь знакам Зодиака найти ответы на насущные вопросы и выбрать верный путь, ведущий к счастливой жизни. Расклады старших Арканов на неделю с 27 мая по 2 июня приоткроют завесу тайны и покажут варианты развития будущего.
Старшие Арканы для раскладов выбраны не случайно: они наиболее точно описывают происходящее в жизни и дают описание происходящего на необходимый период. Знакам Зодиака эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить карты, чтобы глубже понять советы и предостережения. Карты не дают точных ответов, но могут подсказать верный путь к успеху и предупредить об опасностях. Расклады Арканов колоды «Последствий» популярны уже второй век, помогли многим избежать незавидной участи, найти путь к благополучию и разрешить серьезные жизненные проблемы.
Овен
В начале недели Овнов ждет прекрасное время, когда они смогут приняться за глобальные дела, которые ранее казались невыполнимыми. По карте «Солнце» прилив сил позволяет отказаться от устаревших планов и взяться за то, что действительно имеет смысл, а также поможет в будущем добиться головокружительных успехов.
Аркан «Влюбленные» говорит о важности сделать единственно верный выбор, который позволит обрести свободу и счастье в будущем. В отношениях эта карта призывает к ответственности, чтобы потом не жалеть о поспешных решениях.
По карте «Сила» Тельцы смогут справиться с трудностями и разрешить сложные вопросы. Аркан указывает на благополучие, а значит, в начале недели появится возможность поставить точку в спорных вопросах и начать новый счастливый этап жизни.
Аркан «Императрица» говорит о мудрости и важности принимать взвешенные решения. По этой карте успех гарантирован, но он придет не сразу и будет зависеть от конкретных действий Тельцов. Им важно абстрагироваться от советчиков, чтобы понять, куда именно нужно направить силы, чтобы достичь нужного результата.
По карте «Колесница» Тельцов ожидают активные выходные. Аркан указывает как на возможность совершить рывок в деловой среде и достичь новых успехов, так и на возможность отправиться в путешествие. Не исключено, что в дороге удастся наладить деловые связи или найти вторую половинку.
Близнецы
По карте «Солнце» Близнецы с понедельника смогут воплотить в жизнь смелые мечты, не боясь разочарований и препятствий на пути к цели. Позитивная карта указывает на прекрасное время, когда любые усилия окупаются, и награда не заставляет себя ждать.
Аркан «Мир» указывает на период, когда Близнецы смогут расстаться с дурными привычками или слабостями, мешающими наслаждаться жизнью и добиваться новых успехов. По этой карте обретение внутренней гармонии помогает отказываться от всего, что мешает счастью.
Карта «Башня» символизирует этап жизни, который подошел к концу. По этому Аркану рушатся прежние границы, за которыми обнаруживается новый мир с массой вариантов развития. Близнецы смогут оставить устаревшие идеалы, попрощаться с прошлым и найти дверь, ведущую к новым успехам.
Рак
Раки по карте «Сила» в начале недели смогут проявить себя, отстоять собственное мнение и выйти на лидерские позиции в деловом коллективе. По этому Аркану важно опираться на здравый рассудок, не потакать слабостям и верить в успех. В таком случае недоброжелатели не смогут навредить и препятствовать карьерному росту.
Карта «Мир» призывает к контролю над эмоциями. Ракам пора прекратить жалеть себя и ждать, пока их проблемы решатся сами собой. Внутренняя гармония и спокойная уверенность помогут им легко справиться с временными трудностями и «расчистить» путь к успеху за считанные дни.
По карте «Повешенный» Львам в начале недели предстоит сделать работу над ошибками. Из-за оплошности у них могут возникнуть проблемы, которые нужно исправить здесь и сейчас, чтобы в будущем больше не останавливаться на пути к поставленной цели.
Аркан «Мир» говорит о том, что Львы без труда смогут достичь всего, что запланировали. Им для этого важно оставаться в гармонии с собой и следить за эмоциями. Спокойствие и рассудительность не дадут оплошать и свернуть на дорогу, ведущую в тупик.
По карте «Отшельник» у Львов появится прекрасная возможность избавиться от лишнего груза устаревших идей и мнений, мешающих принимать верные решения. Аркан призывает не торопиться с выводами, чтобы потом вновь не возвращаться к делам прошлого.
Дева
«Мир» указывает Девам на прекрасное время, когда они смогут наладить личные отношения. Тем, кто находится в паре, удастся разобраться с разногласиями и найти компромисс. Девам, ищущим вторую половинку, стоит обратить внимание на ближайшее окружение и не игнорировать вестников приближающейся любви.
«Повешенный» указывает на временную приостановку дел. По этой карте Девам важно выбрать единственно верный путь, который приведет к цели. Выбрать направление помогут не агрессия и напор, а вдумчивый анализ сложившейся ситуации и отказ от поспешных выводов.
Весы
Весам в начале недели по карте «Смерть» придется столкнуться с тем, что не все планы и идеи воплотятся в жизнь. Аркан советует отказаться от всего лишнего и наносного, что мешает движению вперед и тормозит на пути к развитию. Карта предвещает крах иллюзий, благодаря чему Весы смогут «прозреть» и понять, чего же на самом деле им не хватает для того, чтобы стать успешнее.
Аркан «Маг» указывает Весам на прекрасную возможность повести за собой людей, занять лидерские позиции и достичь победы общими усилиями. В деловой среде Весам стоит рассматривать не только стандартные методы, но и найти новый подход, чтобы быстро завершить начатое. В личной жизни карта указывает на успех лишь в том случае, если Весы смогут прийти к компромиссу и противостоять желанию навязать свое мнение второй половинке.
По карте «Сила» Весам удастся завершить сложные дела и проекты, если они проявят выдержку и терпение. Не исключено, что в середине недели придется потрудиться сверх меры, однако благодаря приложенным усилиям в будущем больше не будет препятствий на пути к желанной цели.
Скорпион
Аркан «Колесница» указывает на везение и успех лишь в том случае, если Скорпионы не будут откладывать дела и поддаваться желанию взять паузу. Активность и желание разобраться с текущим положением дел станет залогом процветания.
По карте «Отшельник» после напряженной трудовой недели Скорпионы смогут взять паузу, еще раз свериться с ориентирами, чтобы не тратить силы впустую. Аркан указывает на важность выбора лишь те направлений, что ведут к цели, и отказа от всего, что будет мешать ее достичь.
Стрелец
Аркан «Солнце» указывает на отличное начало недели, когда Стрельцы смогут попрощаться с трудностями и насладиться жизнью, полной приятных сюрпризов и новостей. По этому Аркану можно не только отдыхать, но и направить силы на достижение целей.
Аркан «Смерть» указывает на завершение очередного этапа жизни, когда из нее постепенно будет уходить все лишнее. По этой карте не стоит противиться переменам, ведь они призваны изменить жизнь к лучшему, освободить от устаревших идей и даже знакомых, с которыми больше не по пути.
Карта «Мир» призывает Стрельцов отказаться от эмоций, способных навредить. По этому Аркану достижение внутренней гармонии позволит найти новые пути развития, примириться с близкими и знакомыми, а также найти способ исправить оплошности, допущенные ранее.
Козерог
Карта «Смерть» указывает Козерогам на необходимость попрощаться с прошлым, которое лишь тянет назад и мешает дальнейшему развитию. По этому Аркану происходит «отмирание» устаревших идей и целей, на смену которым приходят новые, достижимые и сулящие успех в будущем.
Аркан «Луна» говорит о страхах, мешающих встать на путь к поставленной цели. Карта указывает на заблуждения, от которых важно избавиться, чтобы не блуждать в темноте и наконец-то открыть дверь в светлое будущее.
По карте «Императрица» Козерогам потребуется выдержка и мудрость, которые не позволят совершить оплошности и принять неверные решения. Аркан говорит об успехах в будущем, а значит, нужно сосредоточиться на важных делах и решать их по мере поступления, не хватаясь за несколько задач одновременно.
Водолей
«Отшельник» указывает Водолеям на временную изоляцию, благодаря которой удается разобраться с проблемами и спорными вопросами. В начале недели Водолеи смогут поставить дела на паузу, чтобы избавиться от всего, что мешает дальнейшему развитию.
«Императрица» указывает Водолеям на важность разностороннего развития. Полученные знания помогут найти новый путь к успеху, завоевать ранее недостижимые вершины и наслаждаться результатами кропотливого труда.
«Император» указывает на благополучный период, когда Водолеям удастся наладить дела, найти компромиссные решения и избавиться от всего, что мешает процветанию. Не исключено, что в начале июня придется потрудиться над серьезными проектами, которые в будущем принесут неплохие дивиденды.
Рыбы
«Луна» говорит о преодолении страхов, которые мешают Рыбам наслаждаться жизнью и завоевывать новые вершины. По этому Аркану преодоление себя —огромная работа, которая в будущем станет синонимом благополучной жизни.
«Мир» предвещает успехи во всех сферах жизни. По этой карте важно оставаться в гармонии с собой и окружающим миром, чтобы исключить промахи из-за поспешности или нежелательных эмоций.
Аркан «Суд» указывает на освобождение от проблем. По этой карте Рыбы смогут справиться с трудностями на пути, если будут честны перед собой и окружающими людьми. Также «Суд» указывает на исполнение заветного желания, к которому Рыбы стремились в последнее время.