Таро-прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

Рак

Раки по карте «Сила» в начале недели смогут проявить себя, отстоять собственное мнение и выйти на лидерские позиции в деловом коллективе. По этому Аркану важно опираться на здравый рассудок, не потакать слабостям и верить в успех. В таком случае недоброжелатели не смогут навредить и препятствовать карьерному росту.

Карта «Мир» призывает к контролю над эмоциями. Ракам пора прекратить жалеть себя и ждать, пока их проблемы решатся сами собой. Внутренняя гармония и спокойная уверенность помогут им легко справиться с временными трудностями и «расчистить» путь к успеху за считанные дни.

Аркан «Дьявол» говорит о внутренней борьбе, которую предстоит выдержать Ракам в начале июня. По этой карте потакание своим слабостям и желание отложить дела на неопределенный срок могут стать причиной множества неприятностей уже в ближайшем будущем.

Лев

По карте «Повешенный» Львам в начале недели предстоит сделать работу над ошибками. Из-за оплошности у них могут возникнуть проблемы, которые нужно исправить здесь и сейчас, чтобы в будущем больше не останавливаться на пути к поставленной цели.

Аркан «Мир» говорит о том, что Львы без труда смогут достичь всего, что запланировали. Им для этого важно оставаться в гармонии с собой и следить за эмоциями. Спокойствие и рассудительность не дадут оплошать и свернуть на дорогу, ведущую в тупик.

По карте «Отшельник» у Львов появится прекрасная возможность избавиться от лишнего груза устаревших идей и мнений, мешающих принимать верные решения. Аркан призывает не торопиться с выводами, чтобы потом вновь не возвращаться к делам прошлого.

Дева

«Мир» указывает Девам на прекрасное время, когда они смогут наладить личные отношения. Тем, кто находится в паре, удастся разобраться с разногласиями и найти компромисс. Девам, ищущим вторую половинку, стоит обратить внимание на ближайшее окружение и не игнорировать вестников приближающейся любви.

Аркан «Луна» высвечивает страхи, чаще всего беспочвенные и связанные с неуверенностью в своих силах. По этой карте важно преодолеть себя, чтобы сделать первый шаг навстречу мечте или цели. Если этого не сделать, можно еще долгое время находиться в плену своих заблуждений.

«Повешенный» указывает на временную приостановку дел. По этой карте Девам важно выбрать единственно верный путь, который приведет к цели. Выбрать направление помогут не агрессия и напор, а вдумчивый анализ сложившейся ситуации и отказ от поспешных выводов.

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