Вс, 26.05.2019
Limon на Мертвом море: проверяем, действительно ли вода сама держит человека? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Почему расплакалась эстонский блогер Виктория Виллиг?

Почему расплакалась эстонский блогер Виктория Виллиг?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Виктория Виллиг

ФОТО: Instagram

Стресс является мощным катализатором, и никому не удается избежать его. Как пишет Elu24, эстонский блогер Виктория Виллиг переживает сейчас не самый лучший момент в жизни и плачет. Свое фото в слезах она выложила и в Instagram.

Трудно сказать, на что похож женский стресс, но если вам нужно регулярно создавать более 40 000 постов в Instagram и у вас 30 000 подписчиков на YouTube, вы можете снять напряжение и отдохнуть от такого напряженного графика хотя бы в отпуске.

Виктория Виллиг

ФОТО: Instagram

Напомним, что у Виктории три канала на YouTube: Victoria Villig - школьные анекдоты, Planeet Vicky - влог о путешествиях и интересных событиях, Youchickid - групповой канал вместе с Марией Раннавялья и Сидни.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ