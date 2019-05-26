Почему расплакалась эстонский блогер Виктория Виллиг?

Стресс является мощным катализатором, и никому не удается избежать его. Как пишет Elu24, эстонский блогер Виктория Виллиг переживает сейчас не самый лучший момент в жизни и плачет. Свое фото в слезах она выложила и в Instagram.
Трудно сказать, на что похож женский стресс, но если вам нужно регулярно создавать более 40 000 постов в Instagram и у вас 30 000 подписчиков на YouTube, вы можете снять напряжение и отдохнуть от такого напряженного графика хотя бы в отпуске.
Напомним, что у Виктории три канала на YouTube: Victoria Villig - школьные анекдоты, Planeet Vicky - влог о путешествиях и интересных событиях, Youchickid - групповой канал вместе с Марией Раннавялья и Сидни.