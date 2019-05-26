Киркоров приревновал Валерию и нарвался на конфликт с Пригожиным

Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив ее тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню «Ибица».

Продюсер возразил, что «слишком любит и уважает свою женщину» и никогда бы не согласился на подобное. Он также признался, что от его гнева народного артиста России спасло своевременное вмешательство Валерии.

По мнению Пригожина, нападки Киркорова вызваны ревностью.