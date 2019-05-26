Вс, 26.05.2019
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Киркоров приревновал Валерию и нарвался на конфликт с Пригожиным

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Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии, пишет Лайф.

Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив ее тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню «Ибица».

Продюсер возразил, что «слишком любит и уважает свою женщину» и никогда бы не согласился на подобное. Он также признался, что от его гнева народного артиста России спасло своевременное вмешательство Валерии.

По мнению Пригожина, нападки Киркорова вызваны ревностью.

— Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня, — цитирует продюсера НТВ.

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