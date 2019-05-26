Гороскоп на 26 мая: Близнецам следует прислушаться к интуиции, а Водолеям нужно следовать правилам

Овен

Откровенность и разговорчивость сегодня могут вам дорого обойтись. Не стоит делиться своими секретами и обсуждать чужие дела. Решения стоит принимать самостоятельно, опираясь на личный опыт и интуицию, рекомендует Сегодня.

Телец

Начало дня будет напряженным, зато вторая часть дня непременно вас порадует. Вероятны незначительные, но очень своевременные денежные поступления. Будет возможность сделать удачные покупки.

Близнецы

Вам необходимо быть разборчивым в общении. Не будьте слишком доверчивы, иначе вы рискуете стать жертвой обмана. Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции, она подскажет кому можно доверять.

Рак

Возможно, сегодня кое-что из запланированного вами пойдет не так, как вы предполагали. Изменить обстоятельства, скорее всего не получиться, зато можно извлечь из них пользу.

Лев

В этот день у вас будет шанс решить вопросы, прежде не дававшие покоя. К тому же вероятны встречи с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Чтобы произвести нужное впечатление, придется постараться.

Дева

Реализовать задуманное может быть труднее, чем вы ожидали, но не сдавайтесь: шанс добиться успеха у вас все же есть. Сегодня самые оригинальные методы окажутся наиболее эффективными.

Весы

Трудности сегодня будут возникать едва ли не во всех сферах жизни, причем чаще всего там, где вы их не ожидали. Однако вы быстро найдете пути их решения, как и выход из любой неоднозначной ситуации.

Скорпион

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с окружающими, особенно с близкими. Возможны споры из-за пустяков. Воздержитесь от критических замечаний, даже если вам кажется, что они исключительно конструктивны.

Стрелец

В этот день вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, как нужно действовать дальше, чтобы достичь успеха. Сегодня вы можете целиком и полностью рассчитывать на поддержку единомышленников.

Козерог

Этот день подходит для того, чтобы попробовать что-то новое, заняться делом, которое давно вызывает у вас любопытство. Не придется прикладывать усилий, вы справитесь с любыми задачами.

Водолей

Вы склонны выдавать желаемое за действительное. Не торопитесь высказывать свое мнение или делиться важной информацией. Только следуя правилам, вы сумеете добиться успеха.

Рыбы