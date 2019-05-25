В провале Лазарева на «Евровидении» обвинили экс-любовника Баскова

Однако в Интернете сведущие люди связывали неудачу Лазарева отнюдь не с интригами жюри, обделившего его баллами, а с присутствием на конкурсе в Тель-Авиве его нового бойфренда - известного по участию в телешоу «Голос» певца Алекса Малиновского.

- Малиновский - любовник Коли Баскова, который типа его продюсер, - рассказывал в прошлом году шоумен Рустам Солнцев. - Кроме огромного члена, этому Алексу больше похвастаться нечем. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли - бывшего партнера Анны Плетневой по «Винтажу» Лешку Романова. Устраивают выступления на этих зашкварных концертах на канале «Россия». А толку никакого.

О том, что Алекс начал подбивать клинья к Лазареву, заговорили после того, как от Сергея полгода назад ушел прежний бойфренд и по совместительству деловой партнер - крестный отец его сына Никиты Дмитрий Кузнецов. Именно с Малиновским Лазарева застукали во время новогодних каникул в Майами, которые он прежде неизменно проводил с Кузнецовым. А накануне открытия «Евровидения» по Интернету разошлось видео, в котором Алекс был запечатлен тусующимся в Тель-Авиве в обществе Сергея и членов его команды во главе с Филиппом Киркоровым.

- Сержу еще повезло с 3-м местом, учитывая, что он Израиль Малиновским осквернил, - свидетельствовал на интернет-форуме baginya.org посетитель под ником Тирамису Надежды, ездивший на «Евровидение» и видевший все своими глазами. - Всю делегацию заколебал этим непроходимым одноклеточным долбящером. Никто по своему желанию не стал бы общаться с Малиновским, но пришлось видеть этого сталкера, потому что Лазарев не способен был поставить его на место. А если Серж еще и сексом с ним занимался… Бедный Кузя, какой позор, что он к Лазареву отношение имел! Малиновский был их общим другом. И после стольких лет Серж Диму так предал. Это звездец какое дно!