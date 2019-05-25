25-28 мая – дни, которые все расставят на свои места для каждого знака Зодиака

Наступают самые важные дни середины года, они принесут нам и радость, и грусть, и перемены, и понимание того, что у вас и так все хорошо.

25 мая – день исполнения желаний

Львы, Стрельцы и Овны могут получить подарки или деньги, пи неважно, старались вы для этого или нет – просто так случится. А вот как вы поступите с этими благами - очень важно, потому что, если грамотно ими распорядиться, можно постепенно менять свою жизнь и жизнь своих близких.

Козероги могут, наконец, дождаться важной новости, связанной с вашей семьей – предложения пожениться, известия о долгожданной и выстраданной беременности, каких-то хороших новостей от родных людей. И это, разумеется, тоже во многом изменит вашу жизнь.

Девы и Водолеи будут в этот день на высоте, поэтому вы можете пожелать все, что угодно – и это может сбыться. Не ограничивайте себя ни в чем, вдруг жизнь будет благосклонна и исполнит все?

26-27 мая – дни перемен и правды

Рыбы поймут, что готовы на многое, лишь бы жить лучше. Все решения, принятые сейчас, получат продолжение летом, которое может стать очень плодотворным для вас, если четко все продумать для себя сейчас. Большие деньги – это более чем реально сейчас.

Близнецы и Скорпионы могут принять окончательное и бесповоротное решение о своих отношениях с избранником. И это будет единственно верный поступок с вашей стороны.

Козероги могут узнать, что перемены в их жизни не поддерживает и жестко критикует кто-то из друзей. Вас поначалу это расстроит, но потом вы поймете, что и не хотели бы доверять сокровенное настолько негативно настроенному человеку.

Овны могут найти возможность быстрее и легче добиться желаемого, чем ранее предлагала вам жизнь, и это невероятно порадует вас, любящих ярко жить и получать все и сразу.

28 мая – еще не поздно все исправить

Стрельцы смогут быстро переиграть любую неприятную ситуацию, и это поможет вам без потерь выйти из любой передряги, даже если вы сами ее и организовали.