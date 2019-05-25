Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

Звезды постоянно меняют свое настроение, поэтому важно учитывать мнение астрологов относительно каждой недели. Советы экспертов помогут вам сохранить успех и даже приумножить его.
Вне зависимости от того, каким будет прогноз на тот или иной период, не забывайте пользоваться заговорами от бед и проблем. Они помогут пережить неурядицы в любой из сфер жизни, а также избежать новых неприятностей. В целом эта неделя будет крайне позитивной почти для всех Знаков, поэтому стоит избавить себя от лишних переживаний.
Овен
У Овнов все будет в порядке с эмоциональным фоном, поэтому можно заниматься любыми делами в любой из дней. Звезды наделят этих людей терпением, дальновидностью и спокойствием. Астрологи говорят, что можно заниматься чем угодно, уходя с головой в любовь либо отдавая предпочтение рабочим обязанностям. Умеренные и важные покупки тоже можно совершать в любой день.
Большая удача ожидает Овнов в плане общения с людьми. 28, 29, 30 мая, а также 1 и 2 июня Плутон поспособствует созданию новых связей. Это будут яркие дни, в которые есть шанс познакомиться с кем-то интересным. Одиноким Овнам это должно прийтись по вкусу, потому что нет лучшего времени для поиска второй половинки. Понедельник будет непростым днем, поэтому лучше воспользоваться советами экстрасенсов о том, как правильно начать новую неделю.
Телец
Выходные лучше провести с семьей или с друзьями. Можно отправиться в совместное путешествие, посетить другой город или даже страну. Полезными будут на этой неделе покупки, смена обстановки. Не стоит забывать об оказании помощи окружающим. Это существенно повысит авторитет Тельцов.
Близнецы
На этой неделе у Близнецов будет четыре ярких и продуктивных дня. Речь идет о 29, 30, 31 мая и 1 июня. Остальные три тоже будут хорошими и продуктивными, но в перечисленные четыре лучше не сидеть без дела. Нужно будет заранее поставить себе цели, чтобы начать новую жизнь, путь к новым победам и новым высотам. В эти семь дней Близнецы могут сменить ориентиры, что хорошо скажется на их вере в себя и на поисках мотивации.
Это время смены энергетических потоков, поэтому представителям этого знака необходимо будет настроить себя на глобальное обновление. Внутренние изменения лучше поддержать внешними — нужно обновить гардероб, поменять прическу. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проявлять щедрость и давать второй половинке больше свободы.
Рак
У Раков появятся новые стремления, они смогут поставить перед собой новые цели и обрести вдохновение. Всем самым хорошим нужно уметь делиться. Вселенная хочет увидеть в Раках щедрость и доброту, умение приходить на помощь к близким и друзьям. Для многих людей Раки станут счастливым талисманом.
Лев
Интеллектуальные возможности Львов резко возрастут. Это будет самый продуктивный период времени за последние пару месяцев. Его можно посвятить обучению, получению знаний. А вот апатия и стереотипное мышление могут навредить и в задачах, требующих творческого подхода, и в делах любви. Пришло время ярких поступков и смелых шагов — можно предложить руку и сердце, признаться в чувствах, познакомиться с тем, кто очень нравится.
Если с деньгами не будет везти и сейчас, то это будет прямым свидетельством того, что пред Львами стоят ложные или неправильные цели. Три способа избавления от финансовых проблем будут очень кстати, но еще лучше перестать слушать наставления и советы окружающих. Львам поможет их мощная интуиция, которую лучше не игнорировать.
Дева
Энергетика Дев в конце мая — начале июня будет очень мощной. Эти люди смогут увидеть мир в новых красках, окунуться в новые дела и познать новые эмоции. Астрологи советуют им быть как можно ближе к друзьям и родственникам, делиться с ними своим теплом, улыбками и всегда быть готовыми прийти на помощь. Позитивное настроение и оптимизм помогут Девам завоевать чье угодно сердце. Это значит, что одинокие представители этого Знака смогут найти свою любовь.
Позитивное настроение звезд и планет поможет Девам избавиться от негативных программ и сомнений. Также полезными в этом плане будут медитации. Вообще, на этой неделе астрологи советуют Девам перестать сомневаться в себе. Если захочется бросить какое-то дело на полпути к успеху, то нужно вспомнить о том, какой путь был уже проделан. Сейчас сдаваться нельзя. Нужно сохранять свой курс и стремиться к самоанализу, а не самокопаниям и неуверенности.
Весы
Остальные дни будут стабильными и предсказуемыми. В рабочее время можно заниматься любыми делами, начиная от самых насущных и заканчивая нестандартными. Планеты улучшат чувство юмора Весов, а также усилят интуицию. Это поможет им понравиться кому угодно, произвести наилучшее впечатление на любого незнакомого человека.
Скорпион
Скорпионам придется бороться с негативными эмоциями в понедельник и пятницу, зато в другие дни позитив сам нагрянет в их жизнь, вытеснив всё плохое. Активность планет с 28 по 30 число и на выходных поможет им в борьбе с врагами и недоброжелателями, а также в борьбе против грусти, неуверенности, страхов и комплексов. Полезными в борьбе с негативом будут три простые практики.
Удача на стороне Скорпионов, но это не значит, что нужно рисковать. Астрологи отмечают, что возможны срывы планов из-за непродуманности действий, поэтому лучше тратить чуть больше времени на разработку плана «Б». Поддержка планет будет выражена в эмоциональной стабильности и в желании близких людей оказывать помощь Скорпионам.
Стрелец
Стрельцы относятся к самым сильным знакам Зодиака. Их энергетика обладает большим запасом прочности, а на этой неделе звезды обострят их шестое чувство, подарят удачу в любви и в делах. Возможны некоторые неурядицы, но они не станут определяющими.
Астрологи советуют Стрельцам заняться поисками друзей и второй половинки. Тем, кто уже давно пребывает в отношениях, лучше не оставаться надолго в одиночестве. Астрологи отмечают острую необходимость в общении и в совместном решении общих проблем. Что касается настроения и здоровья, то в этом направлении лучше двигаться в сторону созидания. Не нужно тратить свои силы попусту, встревать в конфликты и яростно отстаивать свою точку зрения. Также не стоит тратить на работу слишком много времени — отдых нужен всем.
Козерог
Гибкость поможет Козерогам сохранить дружбу, любовь и уважение. Для нервной системы проверок на прочность не предвидится, так что эти семь дней можно посвятить решению самых непростых задач. Сильные заговоры на везение помогут преодолеть трудности с минимальными затратами энергии.
Водолей
На выходных астрологи советуют Водолеям заняться домашними делами и абстрагироваться от работы, от неурядиц в финансовой и деловой сфере. Также на выходных можно отправиться за город, чтобы сменить обстановку. Денежные траты нужны умеренные, поэтому смена обстановки не должна выливаться в кругленькую сумму. Самым простым способом отвлечься от работы будет уборка. Можно заняться перестановкой мебели, избавлением от лишнего хлама.
В любви могут обостриться и дать о себе знать негативные установки, но это не должно стать причиной неудач. Одиноким Водолеям стоит проявить смелость, а тем, кто уже в отношениях, пора вспомнить о романтике, сделав второй половинке приятный сюрприз. Водолеи смогут проявить тонкую чувственность, что им не свойственно. Это вдохнет новую жизнь в длительные отношения.
Рыбы
Рыбам эта неделя принесет большой успех. В каждый из дней планеты и звезды будут созидательными и принесут позитивное настроение. Это время большой удачи и ярких эмоций. Чтобы облегчить путь к успеху, Рыбам рекомендуется избавиться от обид, злости и негатива. Все лишнее лучше оставить позади.
В решении важных вопросов Рыбам поможет вдохновение и творческий подход. Это касается покупок и работы. Это прекрасное время для поиска новых увлечений и новых источников дохода. Больше всего повезет представителям тех профессий, которые связаны с общением. Придется проявить гибкость к клиентам, коллегам и потенциальным партнерам.