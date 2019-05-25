Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

У Раков появятся новые стремления, они смогут поставить перед собой новые цели и обрести вдохновение. Всем самым хорошим нужно уметь делиться. Вселенная хочет увидеть в Раках щедрость и доброту, умение приходить на помощь к близким и друзьям. Для многих людей Раки станут счастливым талисманом.

Лев

Интеллектуальные возможности Львов резко возрастут. Это будет самый продуктивный период времени за последние пару месяцев. Его можно посвятить обучению, получению знаний. А вот апатия и стереотипное мышление могут навредить и в задачах, требующих творческого подхода, и в делах любви. Пришло время ярких поступков и смелых шагов — можно предложить руку и сердце, признаться в чувствах, познакомиться с тем, кто очень нравится.

Если с деньгами не будет везти и сейчас, то это будет прямым свидетельством того, что пред Львами стоят ложные или неправильные цели. Три способа избавления от финансовых проблем будут очень кстати, но еще лучше перестать слушать наставления и советы окружающих. Львам поможет их мощная интуиция, которую лучше не игнорировать.

Дева

Энергетика Дев в конце мая — начале июня будет очень мощной. Эти люди смогут увидеть мир в новых красках, окунуться в новые дела и познать новые эмоции. Астрологи советуют им быть как можно ближе к друзьям и родственникам, делиться с ними своим теплом, улыбками и всегда быть готовыми прийти на помощь. Позитивное настроение и оптимизм помогут Девам завоевать чье угодно сердце. Это значит, что одинокие представители этого Знака смогут найти свою любовь.

Позитивное настроение звезд и планет поможет Девам избавиться от негативных программ и сомнений. Также полезными в этом плане будут медитации. Вообще, на этой неделе астрологи советуют Девам перестать сомневаться в себе. Если захочется бросить какое-то дело на полпути к успеху, то нужно вспомнить о том, какой путь был уже проделан. Сейчас сдаваться нельзя. Нужно сохранять свой курс и стремиться к самоанализу, а не самокопаниям и неуверенности.

Весы

Весам на этой неделе везет, и проблема будет лишь в небольших перепадах настроения 29 и 31 мая. В эти два дня астрологи советуют Весам не переходить никому дорогу, не рисковать и не менять планы на день. Лучше заниматься теми делами, которые наименее энергозатратны.

Остальные дни будут стабильными и предсказуемыми. В рабочее время можно заниматься любыми делами, начиная от самых насущных и заканчивая нестандартными. Планеты улучшат чувство юмора Весов, а также усилят интуицию. Это поможет им понравиться кому угодно, произвести наилучшее впечатление на любого незнакомого человека.

Скорпион