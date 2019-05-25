«Би-би-си» запускает мультяшного Путина
Британский канал «Би-би-си» запускает комедийное шоу, ведущим которого станет рисованный Владимир Путин. Назвали передачу почти как соловьевскую — «Вечер с Владимиром Путиным», пишет Собеседник.
Пока британцы только анонсировали новое шоу. Известно, что первыми гостями «Владимира Путина» станут пресс-секретарь бывшего премьера страны Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.
По случаю столь пикантной новости коллеги набрали номер пресс-секретаря нынешнего главы Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя: «Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него».
Однако в том, что Владимиру Владимировичу совершенно параллельны карикатуры на себя, шаржи и мультяшные копии, стоит усомниться. В начале его президентской карьеры были закрыты легендарные и успешные «Куклы» Виктора Шендеровича, а вскоре разогнана и вся команда профи тогдашнего НТВ. Да и в печатных медиа, если можно подать в редакцию сигнал о нежелательности освещения деятельности президента под подобным ракурсом, высшие силы страны порой не могли отказать себе в удовольствии надавить через владельца СМИ.