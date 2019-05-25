«Би-би-си» запускает мультяшного Путина

Пока британцы только анонсировали новое шоу. Известно, что первыми гостями «Владимира Путина» станут пресс-секретарь бывшего премьера страны Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

По случаю столь пикантной новости коллеги набрали номер пресс-секретаря нынешнего главы Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя: «Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него».