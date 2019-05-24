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Для выпускников в Таллинне пройдет огромный фестиваль с участием Maruv и других суперзвезд
Билеты - почти бесплатно!

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Певица Maruv

ФОТО: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com

21 июня все выпускники страны приглашаются на грандиозный T FESTIVAL в ледовый холл Tondiraba в Таллинне, на котором выступят Maruv, Lesha SVIK, ZOMB, RASA, ARTURIO и ALISHA. За диджейским пультом играет музыку DJ Samoginson. 

ФОТО: Промо

Мероприятие продлится с 19:00 до 23:00, двери открываются в 18:00. В этот раз возрастное ограничение 14+, более младшие лица смогут прийти вместе с родителями. До 30 мая билеты по 10 евро. При покупке 5 билетов и более - дополнительная скидка. Заказывайте билеты по телефону: info@mjproduction.ee, +372 58441398. 

Покупайте билеты ЗДЕСЬ!

ФОТО: MjProduction

Перед мероприятием организаторы просят родителей ознакомиться с творчеством выступающих артистов, некоторые композиции могут содержать ненормативную лексику. Будьте внимательны! 

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