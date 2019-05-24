Пт, 24.05.2019
Limon на Мертвом море: проверяем, действительно ли вода сама держит человека? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Limon LIVE
  • Самая красивая и яркая мать Эстонии рассказала, как воспитывает троих детей (ВИДЕО)

Самая красивая и яркая мать Эстонии рассказала, как воспитывает троих детей (ВИДЕО)

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Яркая, веселая, позитивная и счастливая - сегодня мы встретились с самой красивой мамой страны Любовью Макриденко, которая победила в фотоконкурсе портала Limon.ee - «МАМА - СУПЕР». В студию шоу Limon LIVE женщина пришла не одна, а со всеми своими детьми. 

Любовь узнала о победе в Турции и не ожидала, что выиграет, ведь главное для семьи - участие. Давайте скорее познакомимся с детьми. Вячеслав (11), Надежда (9) и Богдан (6). Они считают себя хорошей и крепкой семьей. 

Смотрите новый выпуск Limon LIVE и восхищайтесь этой прекрасной женщиной!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ