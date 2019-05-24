Самая красивая и яркая мать Эстонии рассказала, как воспитывает троих детей (ВИДЕО)

Яркая, веселая, позитивная и счастливая - сегодня мы встретились с самой красивой мамой страны Любовью Макриденко, которая победила в фотоконкурсе портала Limon.ee - «МАМА - СУПЕР». В студию шоу Limon LIVE женщина пришла не одна, а со всеми своими детьми.