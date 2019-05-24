LimonPartyКак на курорте! В Таллинне закатили грандиозную вечеринку в бассейне!Как на курорте! В Таллинне закатили грандиозную вечеринку в бассейне!ГАЛЕРЕЯ!Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии24 мая 2019, 10:33В мустамяэском комплексе Elamus SPA закатили вечеринку. Да какую!Сотни жителей и гостей столицы собрались на уникальной вечеринке по случаю открытия летнего сезона. В рамках мероприятия также прошел показ новой коллекции купальников от Берит Мууга. Смотри фото! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариибассейнвечеринка