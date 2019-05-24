Пт, 24.05.2019
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  • Как на курорте! В Таллинне закатили грандиозную вечеринку в бассейне!

Как на курорте! В Таллинне закатили грандиозную вечеринку в бассейне!
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В мустамяэском комплексе Elamus SPA закатили вечеринку. Да какую!

Сотни жителей и гостей столицы собрались на уникальной вечеринке по случаю открытия летнего сезона. В рамках мероприятия также прошел показ новой коллекции купальников от Берит Мууга. 

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