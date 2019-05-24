Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их дочери

Уже не впервые Лера Кудрявцева показывала фотографии со своей дочерью Машей, но каждый раз ребенок был сфотографирован так, что на снимках не видно лица. Ведущая не раз отмечала, что не намерена показывать лицо дочки, пока она не подрастет.

"Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но руки мамы чешутся, на телефоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас два зуба", — отмечала ведущая.

Вероятно, Лера и не показала бы лицо Маши, а вот папа ребенка не удержался. На днях девочке исполнилось 9 месяцев и в честь этого муж ведущей поделился снимком, где хорошо видно девочку. Теперь поклонники Леры обсуждают, на кого больше похожа Машенька.