Близнецам не стоит делать дорогие покупки! Читай гороскоп на 24 мая!

Этот день может потребовать решительных поступков, заставить искать ответы на непростые вопросы. Даже обычно легкомысленные особы склонны проявлять серьезность, проводить время в глубоких раздумьях. Возникает желание анализировать чужие поступки, велик соблазн осудить тех, кто проявляет оригинальность, ведет образ жизни, отличный от общепринятого. Все это создает ситуацию, в которой легко возникают как мелкие разногласия, так и серьезные конфликты.
К счастью, между близкими людьми сохраняется взаимопонимание, не будут ссориться друзья и влюбленные, родственники сделают все возможное, чтобы избежать проблем в общении. Не стоит рисковать попусту и испытывать судьбу, но и проявлять чрезмерную осторожность нет причин – день благоприятен для многих начинаний, можно выбрать себе дело по душе.
Складывается ситуация, в которой легко возникают мелкие ссоры и серьезные конфликты, пишет Дворец.
Овен
Жизненный потенциал Овнов несколько снижен, а потому велика вероятность, что представители этого знака предпочтут спокойный отдых поиску приключений и захватывающим дух авантюрам. С обычными домашними делами вы едва ли справитесь легко и непринужденно, зато в занятиях творческого характера достигнете большого успеха. Сложная финансовая ситуация помещает посвятить день покупкам.
Непросто складываются и отношения с близкими людьми, не исключены конфликты в семье, серьезные разногласия с любимым человеком. Не возлагайте больших надежд на новые знакомства – даже если они состоятся сегодня, то вряд ли приведут к серьезным переменам в жизни.
Телец
Этот день подходит для любых занятий, требующих проявления изобретательности и настойчивости. Рутинные, однообразные дела будут утомлять, и даже получив удовлетворительный результат, вы вряд ли почувствуете, что не зря теряли время. У тех, кто занимается оформлением документов или имеет дело с государственными инстанциями, могут возникнуть неожиданные трудности, в результате чего сроки решения проблем увеличатся.
Благоприятный день с точки зрения семейных отношений. Родственники прислушаются к вашему мнению, а любимый человек наверняка проявит к вам внимание и согласится на компромисс. Порадуют встречи с друзьями, вообще, любое неформальное общение оставит приятные впечатления.
Близнецы
Важно сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Сегодня вы получите немало советов, но вряд ли среди них окажется тот, которому стоит следовать. Романтическое увлечение может многое изменить в вашей жизни, заставить пересмотреть свои взгляды и планы на будущее. Однако не исключено, что человек, покоривший вас, руководствуется собственными мотивами – отнюдь не бескорыстными, а потому от него стоит держаться подальше.
Легкомысленные развлечения и неоправданно дорогие покупки нежелательны. Вы можете удержаться в рамках разумного и избежать ошибок – сделайте это, и вы избавите себя от многих неприятностей.
Рак
Благоприятный день, полный интересных и увлекательных дел. Ваша находчивость будет очень полезной – благодаря ей вы сможете справиться с возникшими проблемами, преодолеть препятствия и найти нестандартное, удачное решение. Сегодня у вас нет причин держаться в тени; не бойтесь выступать с инициативой, вносить предложения.
Развитие романтических отношений зависит от вас. У вас достаточно времени для того, чтобы обдумать свои действия, поэтому не спешите с принятием решений, даже если любимый человек будет торопить вас. Встреча с друзьями позволит вовремя получить важную информацию, избежать ошибок и опрометчивых поступков.
Лев
Не стоит скромничать в желаниях – сегодня вы сможете добиться очень многого, если не прекратите движение вперед после первой же победы. Легко дается решение практических вопросов; во всем, что касается денег и имущества, вам просто нет равных. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить деловые связи.
Романтические знакомства вполне вероятны, можно произвести благоприятное впечатление на человека, вызвавшего ваш интерес. Львы, уже нашедшие свою «половинку», не смогут пожаловаться на недостаток внимания со стороны своего избранника, да и сами наверняка найдут способ порадовать его.
Дева
Высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которой вы сегодня не могли бы достичь. Возможно появление новых интересов, обязанностей и увлечений; ваш кругозор стремительно расширяется, уроки судьбы вы усваиваете с завидной легкостью. Финансовое положение стабильно, вам удастся избежать напрасных расходов и потерь.
День подходит для поездок и активного отдыха. Надежность романтических отношений не подвергается сомнению; есть шанс достичь взаимопонимания, вместе решить важные для всех вопросы и обрести подлинную уверенность в завтрашнем дне. В семье не исключены разногласия, которые будут быстро преодолены.
Весы
Безграничного терпения, снисходительности и понимания потребуют отношения с родственниками. Сегодня вы не можете позволить себе капризничать, предъявлять слишком высокие требования к членам семьи. Важно сохранить взаимное доверие, уважение друг к другу, даже в сложных и противоречивых ситуациях избегать скандалов и оскорблений. Найдите возможность проявить внимание к любимому человеку, выказать ему свои чувства.
Звезды советуют воздержаться от посещения светских мероприятий и многолюдных собраний. Сосредоточьтесь на полезных делах, старайтесь не тратить время зря. Не стоит экспериментировать с имиджем, коренным образом менять прическу или стиль одежды.
Скорпион
Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Общение с друзьями порадует, хотя большую часть времени вы проведете в дискуссиях и спорах. Будьте готовы в сложной ситуации взять на себя роль организатора и руководителя, отдавайте четкие распоряжения и следите за их выполнением.
Несмотря на обилие разнообразных дел, найдите время для встречи с любимым человеком. Членам семьи тоже не стоит отказывать в общении: неспешная беседа в приятной обстановке позволит сбросить напряжение, забыть о хлопотах и тревогах непростого дня. Жизненный потенциал высок, однако звезды предупреждают о возможности недомоганий, вызванных слишком активным участием в светских мероприятиях.
Стрелец
Уделите внимание своей личной жизни: в этой сфере возможны значительные перемены к лучшему. Но рассчитывать на то, что звезды сами обо всем позаботятся, не приходится – вам тоже нужно действовать, и действовать активно. Этот день не располагает к долгим поездкам, но даст возможность отлично провести время в знакомой обстановке, привычном месте. Посетите спортивное мероприятие или примите в нем участие; физические нагрузки, адреналин и азарт – это как раз то, что вам нужно.
Занимаясь делами, будьте готовы корректировать свои планы, если того потребуют обстоятельства. Такая гибкость не будет напрасной – стоит ли упорно держаться избранной тропы, если судьба направляет вас в сторону других, гораздо более заманчивых?
Козерог
Не принимайте поспешных решений, даже если речь идет о вещах, на ваш взгляд, малозначительных. Мелкие оплошности, допущенные в этот день, могут иметь серьезные последствия. Любое общение связано с трудностями, вдвойне сложно придется тем, кто надеялся в этот день найти новых союзников и помощников.
Не стоит рассчитывать на безусловную поддержку любимого человека, сегодня вы услышите в свой адрес скорее критику, чем похвалу. Серьезной угрозы стабильным романтическим отношениям нет, но вам следует воздержаться от опрометчивых поступков, непоследовательности в поведении.
Водолей
Наиболее удачным этот день будет для Водолеев, которые отправляются в путешествие или планируют будущие поездкм. Финансовая ситуация нестабильна, воплощение в жизнь ваших идей потребует серьезных расходов. Неприятные моменты могут быть связаны с поломкой бытовой техники, незначительной порчей вашего имущества.
Для стабильных пар этот день будет спокойным, не несущим ни больших перемен, ни каких-то серьезных проблем. Если ваш роман только начинается, возможно излишне критическое отношение к любимому человеку, высокие ожидания, которые не будут оправданы. Не идите на поводу у эмоций, постарайтесь объективно оценить ситуацию. Вероятность новых знакомств романтического характера невелика.
Рыбы
День не назовешь насыщенным событиями, но можно только радоваться тому, что многие проблемы решаются сами собой, вам же не приходится прилагать для этого никаких усилий. Не стоит слишком настойчиво убеждать близких в своей правоте, провоцировать ссоры – под влиянием эмоций вы рискуете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Приобщении с малознакомыми людьми будьте осторожнее, старайтесь не связывать себя обязательствами.
Вероятность романтических знакомств и вообще позитивных перемен в личной жизни высока у тех, кто не находится под влиянием стереотипов и предрассудков. Сегодня вы можете позволить себе отступить от традиций, забыть о консерватизме.