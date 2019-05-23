Чт, 23.05.2019
Видео: основатель группы «Мираж» рассказал о любимом месте в Эстонии и сотрудничестве с нашим певцом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Российские знаменитости шокированы свадьбой Насти Каменских и Потапа

Российские знаменитости шокированы свадьбой Насти Каменских и Потапа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Потап и Настя Каменских.

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Сегодня Потап и Настя Каменских станут мужем и женой. Но для многих знаменитостей эта новость стала настоящим шоком. Например, Иосиф Пригожин признался, что это стало сюрпризом: они всегда смотрелись парой, как муж и жена. 

Если они действительно решили пожениться, то я очень рад за них. Но ни меня, ни Валерию на свадьбу не звали». Удивлена и Катя Лель: «Я впервые от вас услышала о том, что они женятся. Но я очень за них рада! Если Потап и Настя столько лет продержались в дуэте, то это для чего-то нужно. Возможно, чтобы продолжить в счастливой семейной жизни!» - пишет 7d.org.ua.

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ