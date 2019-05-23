Российские знаменитости шокированы свадьбой Насти Каменских и Потапа

Если они действительно решили пожениться, то я очень рад за них. Но ни меня, ни Валерию на свадьбу не звали». Удивлена и Катя Лель: «Я впервые от вас услышала о том, что они женятся. Но я очень за них рада! Если Потап и Настя столько лет продержались в дуэте, то это для чего-то нужно. Возможно, чтобы продолжить в счастливой семейной жизни!» - пишет 7d.org.ua.