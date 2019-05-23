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«Копия папы!»: народ умиляется дочке Максима Галкина
ФОТО

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Максим Галкин.

ФОТО: Instagram

Максим Галкин знает, чем тронуть сердца своих подписчиков. Народ восхищается не по годам серьезным выражением лица Лизы Галкиной, рассыпается в комплиментах и отмечает фамильное сходство героев фотографии.

Снимок появился на фан-странице Лизы (главным фанатом которой является, как нетрудно догадаться, ее отец Максим Галкин). В подписи к фото – вопрос: «Похожа Лиза на папу?».

Как и следовало ожидать, микроблог взорвали восторженные комментарии. «Копия папы!», «Смотришь вся в папулю, а потом вдруг вся в мамочку, прикольно. Любим Вас и вашу семью!», «Да, Лизуня папина доча», – умиляются подписчики (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред). За несколько часов пост набрал более 35 тысяч отметок «нравится».

Как известно, Максим Галкин делает все для того, чтобы 5-летние близнецы Гарри и Лиза не чувствовали его отсутствие – даже порой в ущерб своей концертной деятельности. Шоумен ходит с детьми на прогулки, смотрит с ними мультики, участвует в играх.

Шоумен убежден, что дети просто обречены на популярность - так же, как наследники Филиппа Киркорова. Так что Максим Галкин не считает нужным скрывать их от общественности. Юморист постоянно публикует фото– и видеоотчеты о приключениях Лизы и Гарри, пишет Teleprogramma.pro.

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