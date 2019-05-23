Дима Билан решил снова выступить на «Евровидении»

С момента, как Дима Билан выиграл конкурс «Евровидение» прошло уже 11 лет. Артист одержал победу со второй попытки: в 2006-м он был вторым. За прошедшие годы Россию на музыкальном мероприятии представляли многие талантливые артисты, но никому из них не удалось добраться до первого места.

Билан всегда с интересом наблюдал за выступлениями коллег на «Евровидении». Так, он искренне болел за Сергея Лазарева, который в этом году занял третье место. Комментируя результаты голосования зрителей и профессионального жюри, Дима заявил, что мечтает вернуться на конкурс, чтобы побить собственный рекорд и вновь стать победителем.

«Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз меня увидеть на сцене. Это же эмоции, это скорее всего даже спорт, это продвижение, это настоящий праздник», — рассказал Билан.

Продюсер артиста Яна Рудковская поспешила отметить, что пока их участие в мероприятии — это всего лишь планы на будущее, но они имеют свойство сбываться. Чтобы отправиться на песенный конкурс, Билану необходимо найти действительно сильную композицию, продумать концепцию номера. Именно поэтому поклонники сомневаются, что при насыщенном гастрольном графике Дима успеет подготовиться к следующему «Евровидению» которое состоится в мае 2020 года в Голландии.

Ранее Сергей Лазарев также заявлял, но не исключает вероятность третьей поездки на конкурс. В отличие от Билана, который занимал второе и первое место на «Евровидении», его коллеге дважды пришлось довольствоваться третьей строчкой в рейтинге.

Поклонники уже предложили Диме и Сергею записать песню дуэтом, и отправиться с этой композицией на мероприятие. По мнению фанатов, такой сюрприз не оставит равнодушным зрителей из разных стран и поможет артистам опередить остальных конкурентов.